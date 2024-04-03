В России оценили перспективу очередного повышения утильсбора на автомобили

Правительство должно изучить вопрос повышения утилизационного сбора в России, если автопроизводители направят ему такие предложения. Так перспективу очередного удорожания стоимости машин оценил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

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Пока властям неизвестна позиция отрасли, которая еще не направила «реальные конкретные предложения». Если автоконцерны предложат конкретные инициативы по увеличению утильсбора, их рассмотрят в министерстве и в правительстве, пообещал Мантуров.

Утилизационный сбор — плата за экологичную переработку машины после окончания срока эксплуатации. Он вносится один раз за конкретный автомобиль, при растаможке и до момента постановки на учет. Утильсбор в России собирают с 2012 года. Оплачивать его должны производители машин в России, импортеры и покупатели автомобилей, за которые взнос еще не был выплачен. Его сумма рассчитывается, исходя из базовой ставки, помноженной на коэффициент в зависимости от категории транспортного средства, объема двигателя, возраста машины и технически допустимой массы.

С 1 августа 2023 года утильсбор в России АвтоВАЗа и КамАЗа. Представители заводов попросили направить собранные средства на поддержку российской промышленности, а взамен пообещали не увеличивать цены на продукцию. Для машин с двигателями 3-3,5 литра коэффициент с 0,17 увеличился до 48,5, а для машин с объемом более 3,5 литра он вырос до 61,76. ДЛя некоторых машин он вырос вплоть до 1, 62 миллиона рублей.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что несмотря на увеличенную ставку утильсбора, активная экспансия китайских брендов только ускоряется, и необходимо в срочном порядке «делать что-то еще». По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. Он предложил еще сильнее поднять ставку сбора, чтобы для покупателей на внутреннем рынке автомобили российского производства вновь стали бы дешевле импортных.