Вспоминаем скутер BMW C1

Скутер BMW C1
В 2000 году компания BMW Motorrad запустила амбициозный проект, меняющий представление о городском транспорте - скутер C1. Но, несмотря на большие надежды компании, он не получил коммерческого успеха.
C1 был разработан, чтобы объединить преимущества различных видов транспорта. Выпущенный итальянским производителем Bertone, компактный скутер был создан для передвижения по городским улицам, предлагая маневренность и топливную экономичность, характерные для скутеров, но с существенными недостатками, такими как уязвимость перед погодными условиями и повышенный риск получения травм в авариях - обычные проблемы при сравнении скутеров с автомобилями.
В BMW C1 эти недостатки были сведены на нет благодаря уникальному дизайну с частично закрытой кабиной, крыша которой защищает от непогоды и повышает безопасность, отличаясь от традиционных скутеров. При лобовом столкновении, такая конструкция повышает безопасность водителя, так, как включает переднюю сминаемую зону, алюминиевый каркас и ремень безопасности.
Эти инновации были настолько эффективны, что BMW пролоббировала освобождение водителей C1 от ношения шлемов в нескольких странах, что вызвало неоднозначную реакцию. Изначально предполагался выпуск скутера в Соединенных Штатах, но, компания BMW решила отказаться от этого, посчитав, что скутер не соответствует имиджу бренда и его позиционированию на американском рынке.
Выпуск C1 был встречен с любопытством и интересом, поскольку он предлагал уникальный компромисс между безопасностью и комфортом автомобиля и компактностью, и маневренностью мотоцикла, особенно привлекательный в перегруженных городских условиях. Однако относительно высокая цена скутера, часто превышающая 10 000 DM, способствовала его коммерческому провалу, что заставило BMW прекратить производство в 2003 году после выпуска около 33 000 единиц.
Концепт BMW C1-E Несмотря на то, что первая итерация не стала популярной, концепция C1 продолжала оставаться привлекательной для BMW Motorrad. В 2009 году компания представила C1-E, концептуальный скутер, основанный на оригинале, но работающий от литий-ионной батареи вместо бензинового двигателя, что свидетельствует о постоянном интересе к концепции C1.
В интервью MOTTORAD Online босс BMW Motorrad Маркус Флаш не сделал никаких конкретных заявлений по вопросу производства электрического скутера нового поколения. Источник: Motorrad Online