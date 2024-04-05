Вспоминаем скутер BMW C1

В 2000 году компания BMW Motorrad запустила амбициозный проект, меняющий представление о городском транспорте - скутер C1. Но, несмотря на большие надежды компании, он не получил коммерческого успеха.

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C1 был разработан, чтобы объединить преимущества различных видов транспорта. Выпущенный итальянским производителем Bertone, компактный скутер был создан для передвижения по городским улицам, предлагая маневренность и топливную экономичность, характерные для скутеров, но с существенными недостатками, такими как уязвимость перед погодными условиями и повышенный риск получения травм в авариях - обычные проблемы при сравнении скутеров с автомобилями.

В BMW C1 эти недостатки были сведены на нет благодаря уникальному дизайну с частично закрытой кабиной, крыша которой защищает от непогоды и повышает безопасность, отличаясь от традиционных скутеров. При лобовом столкновении, такая конструкция повышает безопасность водителя, так, как включает переднюю сминаемую зону, алюминиевый каркас и ремень безопасности.

Эти инновации были настолько эффективны, что BMW пролоббировала освобождение водителей C1 от ношения шлемов в нескольких странах, что вызвало неоднозначную реакцию. Изначально предполагался выпуск скутера в Соединенных Штатах, но, компания BMW решила отказаться от этого, посчитав, что скутер не соответствует имиджу бренда и его позиционированию на американском рынке.

Выпуск C1 был встречен с любопытством и интересом, поскольку он предлагал уникальный компромисс между безопасностью и комфортом автомобиля и компактностью, и маневренностью мотоцикла, особенно привлекательный в перегруженных городских условиях. Однако относительно высокая цена скутера, часто превышающая 10 000 DM, способствовала его коммерческому провалу, что заставило BMW прекратить производство в 2003 году после выпуска около 33 000 единиц.

Концепт BMW C1-E Несмотря на то, что первая итерация не стала популярной, концепция C1 продолжала оставаться привлекательной для BMW Motorrad. В 2009 году компания представила C1-E, концептуальный скутер, основанный на оригинале, но работающий от литий-ионной батареи вместо бензинового двигателя, что свидетельствует о постоянном интересе к концепции C1.

В интервью MOTTORAD Online босс BMW Motorrad Маркус Флаш не сделал никаких конкретных заявлений по вопросу производства электрического скутера нового поколения. Источник: Motorrad Online