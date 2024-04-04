Редкий E39 BMW M5 продан на аукционе

Редкий E39 BMW M5 в идеальном состоянии и с небольшим пробегом был продан на аукционе. E39 M5 с пробегом 25 000 миль был выставлен на сайте LBI Limited и отличался уникальным сочетанием цветов.

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Эта модель выделялась не только своей редкостью, но и изысканным оксфордско-зеленым оттенком и кожаным салоном карамельного цвета. Только 71 автомобиль был выпущен с таким цветовым сочетанием. В июне 2001 года Е93 пересек Атлантику, чтобы попасть к своему первому владельцу в Колорадо, который обеспечил тщательный уход за автомобилем на протяжении многих лет, ездил редко, сохраняя седан в первозданном состоянии.

Первый собственник владел автомобилем в течение 22 лет, за которые он проехал всего 40 027 км. В июле 2023 года автомобиль был передан в дилерский центр в Эри (штат Колорадо), где он быстро обрел нового хозяина. Последующий владелец проехал на одометре всего 1300 км, прежде чем автомобиль приобрела компания LBI Limited.

В объявлении говорится, что в автомобиле произведена: полная замена жидкости (июль 2011 г.), установлен новый соленоид Vanos (май 2013 г.), задний левый верхний рычаг (апрель 2020 г.) и датчик положения распредвала (август 2021 г.). В салоне все установлено, кроме радар-детектора Escort Passport SR1, ковриков WeatherTech поверх заводских ковриков и подстаканника Tec.

В LBI Limited также заменили передние шины и провели полную детализацию. На сайте аукциона говорится, что этот M5 продолжает демонстрировать исключительное состояние в целом, демонстрируя лишь незначительные признаки износа и возраста. В основном, речь идет о мелких сколах краски, которые были аккуратно заделаны, а также о нескольких незаметных царапинах, в передней части автомобиля. Все четыре шины - Pirelli P zeros с большим запасом протектора.

Автомобиль E39 M5 дебютировал на Женевском автосалоне 1998 года, событие стало поворотным моментом в истории BMW. Это был рассвет эры V8 в линейке M5, дополненный революционными алюминиевыми компонентами передней подвески и сложной многозвенной задней подвеской. Это чудо инженерной мысли выдавало почти 400 лошадиных сил через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Официально Е39 разгонялся от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а его скорость была ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, без ограничителя скорости – до 300 км/ч. С 1999 по 2003 год BMW выпустила 20 482 экземпляра этого автомобильного шедевра, и почти половина из них нашли владельцев в Северной Америке. Источник: LBI Limited / Фотографии предоставлены LBI Limited