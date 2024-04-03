Российским водителям объяснили, как возместить ущерб при падении дерева на автомобиль

Россиянам напомнили, что за падение дерева на автомобиль можно возместить ущерб
Россияне могут возместить ущерб, если на их автомобиль упало дерево. Об этом напоминают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».
«Не спешите убирать ветки с машины — сначала лучше все сфотографировать. Сделайте общие планы, на которых будут видны знаки, разметка на асфальте и другие детали ландшафта, которые помогут определить локацию. Также сфотографируйте все повреждения машины. Отдельное внимание обратите на пенек, чтобы потом было фотодоказательство состояния ствола дерева», — отметили специалисты.
При наличии полиса каско владелец пострадавшего авто должен позвонить страховщикам, объяснить ситуацию и получить от них инструкцию, что делать дальше.
Если полиса нет, то инцидент придется оформить самостоятельно. Автоэксперты советуют водителям взять контакты очевидцев (если они были). Также следует вызвать полицию и представителей организации, на территории которой произошел инцидент. Если дерево упало во дворе, то обращаться надо в коммунальные службы или управляющие организации. Если на частном паркинге, то уведомить о произошедшем надо представителей собственника, а если на муниципальной парковке, то звонить нужно в местные инженерные службы. От них требуется составить акт.
Помимо этого, придется обращаться в государственную метеослужбу, чтобы получить справку о погодных условиях. Все документы надо отдать страховщикам. Если каско нет, то нужно обратиться в организацию, которая может провести независимую оценку ущерба.
До этого в Москве штормовой ветер выкорчевал деревья и повалил их прямо на припаркованные автомобили. Также отмечается, что из-за него столичные дороги оказались покрыты мусором.
3 апреля в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещают в парках, а также через СМИ и информационные табло. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 21 м/с до конца дня.