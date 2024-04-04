История легендарного Volkswagen Golf

Компания Volkswagen может похвастаться несколькими моделями автомобилей в своём текущем модельном ряду. Одну из них можно считать легендарной, поскольку она является одним из самых продаваемых европейских автомобилей уже около пяти десятилетий. Недавно культовый Volkswagen Golf отпраздновал свой 50-летний юбилей. За это время было выпущено 8 поколений и более 37 млн экземпляров.

© Quto.ru

Первый успешный последователь Beetle

Volkswagen начал производство Golf 29 марта 1974 года. Он пришёл на смену модели Beetle, однако производство «Жука» продолжалось до 2003 года. Beetle был продан в количестве более 21,5 млн экземпляров. Из-за оглушительного успеха Beetle на Golf тоже возлагались большие надежды. На сегодняшний день Volkswagen выпустил более 37 млн единиц Golf, то есть модель продаётся примерно каждую 41 секунду. Первое поколение Golf буквально спасло Volkswagen в то время. Он стал революцией малолитражных автомобилей. Golf превратился в икону благодаря своему дизайну от Джуджаро, расположению двигателя, переднему приводу, первоклассной эргономике и практичности.

Golf значительно отличался от Beetle. Двигатель «Жука» располагался сзади, а у моделей Golf, Scirocco и Passat — спереди. На презентации первого поколения Golf Volkswagen пообещал, что его новейшая модель будет отличаться максимальной вместительностью и безопасностью. Благодаря низкому расположению покатого капота и удобным большим задним стеклом, водитель получал всеобъемлющий обзор.

© VW

Второе поколение

К началу 80-х гг. Golf уже продался в количестве 6,9 млн экземпляров. В 1983 году появился Golf Mk II. Volkswagen считает этот момент самым важным в истории Golf, поскольку он превратился в современный автомобиль, сохранив при этом ДНК своего предшественника. С 1980-х по начало 1990-х годов Volkswagen продал в общей сложности ещё 6,3 млн единиц.

Именно на втором Golf училось водить поколение бэби-бумеров, которому сегодня около 50 лет. И именно этот Golf впервые сделал прогресс доступным для широких масс — на нём появились каталитический нейтрализатор с лямбда-зондом, антиблокировочная система тормозов и первый в модельном ряду полный привод. В июне 1988 года Golf уже превысил 10 млн выпущенных автомобилей — невероятно высокий показатель.

К 1980-м годам всё становилось больше, это было время избытка, денег и изобилия. И Golf тоже немного подрос и стал чуть мягче по краям. За ним последовал Mk2 GTI — автомобиль, который, возможно, и не сравнится с оригиналом по культовому статусу, но до сих пор ценится любителями острых ощущений за рулём.

В Mk2 Golf впервые появился полный привод на хэтчбеке VW в виде Golf Synchro. С тех пор Golf породил множество различных модификаций. SportWagen и Golf Alltrack были нацелены на расширение возможностей Golf, предоставляя ему больше места для груза или полный привод, чтобы автомобиль мог делать всё что угодно.

© VW

Третье поколение

Новая генерация появилась в 1991 году, она снова немного увеличилась в размерах, но колёсная база осталась прежней. Это была первая модель, оснащённая фронтальными подушками безопасности. А прогресс в области дизайна кузова привёл к значительному улучшению характеристик при столкновении. Volkswagen произвёл революцию в области пассивной безопасности, и от этой улучшенной защиты выиграли миллионы водителей по всему миру. Однако с моделью Mk3 Golf связано ещё несколько важных событий: первый шестицилиндровый двигатель (VR6), система круиз-контроля, первый окислительный катализатор для дизельных двигателей, первый дизельный двигатель с прямым впрыском и первые боковые подушки безопасности.

Третье поколение завоевало европейский титул автомобиля года. Появилась первая дизельная версия модели, однако критики холодно встретили TDI из-за шумного мотора. Третье поколение Golf впервые было представлено в кузове универсал.

В мае 1994 года Volkswagen отпраздновал 15 млн выпущенных автомобилей Golf.

© VW

Четвёртое поколение

Golf IV дебютировал в 1997 году и просуществовал до 2003 года. Внешне он отличался от предыдущих поколений и разделил автомобилистов на тех, кто считал Mk IV иконой стиля, и тех, кто считал это самой провальной версией легендарного автомобиля.

С Mk4 Golf Volkswagen внедрил совершенно новый стандарт качества в сегменте. Параллельно с этим дебют ESP внёс ещё один вклад в обеспечение безопасности для широких масс. Позже ESP стала серийным стандартом в Германии.

В 2001 году Golf стал самым продаваемым автомобилем в Европе. В том же году появился Golf GTI мощностью 183 л.с. За ним в 2002 году последовал первый Golf с двигателем с непосредственным впрыском бензина (FSI) и дебютом подушек безопасности для защиты головы, устанавливаемых в стандартной комплектации. Именно четвёртая генерация породила один из самых спортивных Golf — R32, развивавший максимальную скорость 250 км/ч. В 2003 году именно этот Golf R32 впервые стал доступен с коробкой передач с двойным сцеплением (DSG).

Один Mk4 даже попал в руки будущего Папы Римского Бенедикта XVI, который тогда был обычным Йозефом кардиналом Ратцингером, и ездил за рулём Golf по Риму. Позже этот автомобиль был продан за 188 тыс. евро.

После выпуска 4,99 млн автомобилей Mk4 Golf освободил место на производственных линиях для Mk5 Golf.

© VW

Пятое поколение

Mk V, появившийся в 2003 году, уже сильно отличался от своих предшественников внешностью и технологиями, которые раньше встречались только на моделях более высокого класса. Комфорт и динамика превосходили возможности многих конкурентов в классе среднеразмерных автомобилей. То же самое можно сказать и о качестве. О стабильности кузова, сваренного лазерной сваркой, говорит тот факт, что в 2003 году, когда дебютировал Golf Mk5, его жёсткость на кручение увеличилась на 35%. Кроме того, впервые для Golf в качестве опции были доступны боковые подушки безопасности в задней части кузова — в сочетании с шестью стандартными подушками. С точки зрения комфорта и динамики Golf Mk5 получил высокие оценки благодаря новой четырёхзвенной подвеске задней оси и новой 7-ступенчатой DSG, биксеноновым фарам, датчику дождя, наклонно-сдвижному панорамному люку.

Обтекаемый и смягчённый дизайн понравился автомобилистам. Golf GTI впервые получил турбированный двигатель с непосредственным впрыском бензина. Также впервые в мире был представлен Twincharger с турбонаддувом и компрессорным наддувом. Версия GTI могла похвастаться 200 л.с. от 2,0-литрового четырёхцилиндрового двигателя, а хулиганский R32 оснащался 3,2-литровым V6 мощностью 250 л.с.

В середине своего жизненного цикла Golf породил версию Plus, которая стала чем-то средним между большим хэтчбеком и маленьким минивэном.

© VW

Шестое поколение

Дизайн Mk6 Golf для Mk5 — это то же самое, что Mk2 для Mk1: усовершенствование, соответствующее времени. Новый Golf выглядел как немного более «острая» версия старого, но теперь он был более эффективным.

В стандартную комплектацию вошла ещё одна подушка безопасности — коленная. С точки зрения качества, интерьер Mk6 Golf считался особенно новаторским. Шестая генерация получила новые системы помощи — динамическое управление дальним светом Light Assist, Park Assist, Hill Start Assist, а также адаптивное управление шасси DCC. Всё это позволило ему стать «Всемирным автомобилем года» в 2009 году.

Mk6 избавился от цифр в названии своей самой горячей версии. Первый Golf R развивал 270 л.с. от 2,0-литрового четырёхцилиндрового мотора. Шестое издание Golf просуществовало до 2013 года.

© VW

Седьмое поколение

Седьмая генерация дебютировала 4 сентября 2012 года. Всего через день в первых странах стартовали предварительные продажи бестселлера, который к тому моменту разошёлся тиражом 29,3 млн экземпляров. Вес нового Golf был снижен на 100 кг. В зависимости от двигателя расход топлива удалось снизить на 23% по сравнению с предшественником. Кроме того, Volkswagen вывел Golf на рынок с целой армадой новых систем помощи. В их число вошли автоматическая система торможения после столкновения, проактивная система защиты пассажиров, а также адаптивный круиз-контроль ACC и система мониторинга зоны Front Assist, включая систему экстренного торможения City Emergency Braking System.

В шестом поколении началась путаница в количестве всевозможных версий модели. К Golf и его основным вариантам GTI и R присоединились быстрый дизельный GTD, гибридный GTE, слегка приподнятый Alltrack и первая полностью электрическая версия Golf под хитрым названием e-Golf. Кроме того, Mk7 породил несколько специальных изданий, в частности GTI Clubsport с 286 л.с. и TCR.

Mk7 Golf GTI получил почти столько же лошадиных сил, сколько и оригинальный R32 (220 л.с.), а R — уже 300 л.с.

© VW

Восьмое поколение

Нынешнее поколение Golf появилось в 2019 году. Помимо бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания, Golf оснащался мягкими и подключаемыми гибридными силовыми установками. В некотором смысле Golf VIII электрифицировал компактный класс.

За почти пять лет с момента появления Golf VIII было продано более миллиона экземпляров. Нынешнее поколение вновь попытается привлечь внимание водительской общественности с помощью Volkswagen Golf 2024 года.

Модель 2024 года — не новое поколение, а обновление актуального. Новинка оснащена информационно-развлекательной системой нового поколения, более интуитивной концепцией управления, эффективными системами привода, а также более «острым» дизайном. Одно из главных обновлений — голосовое управление и чат-бот ChatGPT, основанный на искусственном интеллекте.