Как в РФ изменились цены на автомобили с пробегом

По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена автомобилей с пробегом составляет около 800 тыс. рублей. Россияне отдают предпочтение Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

При этом на долю Lada приходится 22 % продаж на рынке авто с пробегом. В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидирует Toyota Camry, Hyundai Creta и Kia Sportage, а самым продаваемым авто с пробегом дороже 3 млн рублей стал кроссовер Geely Monjaro. В разговоре с газетой «Известия» управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков отметил, что за последний год показатели продаж в разных ценовых категориях заметно изменились. Так, продажи автомобилей с пробегом до 1,5 млн рублей за январь−март текущего года уменьшились на 10,8%, а объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 3 млн рублей увеличился на 38,9%.

Рекордный рост показали автомобили ценовом сегменте свыше 3 млн рублей. Спрос на них вырос на 73,8%. Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин назвал простые способы сэкономить на обслуживании машины.