Обновленный Exeed VX. Теперь — другое дело!

До своего обновления Exeed VX слабо соответствовал стоимости в 5 с лишним миллионов рублей. За эти деньги под соусом премиума предлагался невыдающийся интерьер, туповатый робот и посредственная подвеска. Исправить такой набор недостатков рестайлингом, конечно, возможно, но для этого надо перетряхнуть полмашины. И именно это и сделали в Exeed! Из неизменного у рестайлингового VX остались лишь внешность, мотор и система полного привода. Всё остальное — новое или глубоко переработанное, поэтому впечатление от этой машины совершенно иное. Впрочем, с одной большой оговоркой, о которой — в конце.

© Motor.ru

Найди X отличий

Кузов освежили так, чтобы рассказ об этом занимал не больше абзаца. Самый явный внешний признак рестайлинга — пять горизонтальных планок решётки радиатора вместо трёх. Также чуть обновили пластику бамперов, дизайн колёс, форму спойлера и палитру цветов. Дизайн по-прежнему выглядит до беззубости интеллигентно. Всё благодаря минивэнистому силуэту и отсутствию агрессивных деталей. Два практических наблюдения: выдвижные подножки работают быстро и с идеальным таймингом, что редкость; запасное колесо почему-то не помещается полностью в пространство за задним бампером, где базируется докатка.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Совсем другой интерьер

В салоне обновлённый VX намного интереснее, чем снаружи. Полностью новый интерьер, в отличие от прежнего, напоминает уже не бюджетный Chery Tiggo 7 Pro, а модели Mercedes-Benz. Прежде всего, к трёхлучевым отсылает кластер вписанных в переднюю панель трёх больших мониторов, забранных единым стеклом характерной формы (в Exeed утверждают, что вдохновлялись формой крыльев летящего орла) — точно, как экраны Super Screen как в Е-Классе и мерседесовских электричках EQ-серии.

© Exeed

Во вторую очередь, это множество мелких решений и элементов — от переехавшего на рулевую колонку селектора трансмиссии и перебравшихся на дверные панели кнопок регулировки кресел (в форме оных) до общего с кросс-купе RX руля с двойными горизонтальными спицами, одновременно напоминающего всё о том же Е-Классе.

Несмотря на нехватку самобытности, салон получился уютным и воспринимается по-настоящему дорогим. Этому способствует лаконичная монументальность панелей, отделка шпоном и перфорированной «наппой», мягкий медный оттенок декоративных окантовок и тёмный потолок (раньше был светлый). И высокое качество сборки: даже на алтайских грунтовках не скрипнула ни одна деталь под завязку набитого опциями семиместного интерьера, что редкость для автомобилей даже вдвое дороже.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Вторая большая новость в салоне — появление 6-местной версии с раздельными креслами на втором ряду. Так же, как спереди, там есть электроприводы и вентиляция, но вот массаж и оттоманка (последняя есть только у переднего пассажира) на второй ряд не распространяется. А третий ряд лишён даже подогрева, но всё равно удобнее, чем в большинстве трёхрядных кроссоверов. Потому что там достаточно места для пассажиров ростом до 175 сантиметров, а из опций комфорта — не только подстаканники и воздуховоды, но и порты зарядки сразу двух стандартов, электропривод спинок и динамки музыкальной системы.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Более высокое расположение сидений третьего ряда исключает всякую клаустрофобность, а возможность вытянуть ноги между креслами второго ряда уникальна для пассажиров третьего. Я провёл «в багажнике» целых полдня — и не испытал ничего, кроме уюта. Тем более, что отличная шумоизоляция салона позволяет без напряжения общаться с пассажирами даже первого ряда. При этом задействованные в салоне шесть мест не превращают багажник в перчаточный ящик — небольшие сумки и рюкзаки всех пассажиров туда точно поместятся.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

С трансформацией тоже порядок: проход назад удобный как в 6-, так и в 7-местной конфигурации, третий ряд складывается с помощью электропривода, а 7-местный салон можно превратить в пространство с ровным полом и вместимостью мини-фургона. Хотя и 784 литра за спинками кресел второго ряда — пространство, которое закроет почти любые бытовые потребности. Поэтому и с этой точки зрения можно смело выбирать салон с раздельными сиденьями.

© Exeed

© Exeed

Пользоваться большинством функций в новом VX приятнее, чем в дорестайлинговом. Разработчики исправили работу климата — стёкла больше не запотевают, а температура в авторежиме всегда соответствует заданной. Зарядки очень мощные — как разбросанные по всему салону проводные с портами сразу двух стандартов, так и две беспроводные. Ароматы системы парфюмирования не менее изысканные, чем в BMW и Mercedes-Benz. И так почти каждая функция — видно, что многое в этом салоне продумывалось очень тщательно.

© Exeed

© Exeed

Некоторые недоработки, разумеется, всё же имеются. Главный эргономический промах состоит в том, что для пользования мультимедийной системой к экрану водителю нужно тянуться, отрывая лопатки от спинки сиденья. И неудобно сделана кнопка аварийной сигнализации, которой в России пользуются чаще, чем в других странах: она мало того, что притворяется сенсорной, так ещё и расположена в слепой зоне на центральном тоннеле.

© Exeed

Зато клавиши на руле сделаны здорово: выглядят как сенсорные, но на самом деле мембранные, с подтверждением срабатывания приятным механическим кликом. И отмечу ещё одно классное решение: при включении поворотника на низкой скорости изображение боковой камеры появляется не на весь экран (как же это раздражает почти в каждом «китайце»), а в отдельном окошке в формате «картинка в картинке».

© Exeed

© Exeed

Новый уровень мультимедийных возможностей

Цифровой развлекательный центр также обновили полностью. Экранов стало три вместо двух, а их суммарная диагональ превышает 40 дюймов! Функционал всех дисплеев обслуживается современным чипом Snapdragon 8155, который уже стал стандартом для навороченных мультимедийных систем. Качество изображения высокое, дизайн интерфейсов понятный и приятный, цветовая гамма сдержанная, логика структуры меню на высоте — в общем, серьёзных претензий к навигации по разделам и эстетике интерфейса мультимедийного комплекса нет.

© Exeed

И это тем ценнее, чем шире и сложнее функционал. А он здесь богатый — в первую очередь, за счёт интеграции с российскими партнёрами: МТС, VK и Яндексом. В систему встроены сервисы навигации с пробками, стриминговой музыки и видео, погоды, новостей и социальных сетей. Они отлично работают через встроенную сим-карту, но можно подключить и смартфон через беспроводные Apple Car Play и Android Auto.

Третий экран, а также встроенный игровой центр с возможностью загрузки приложений — малополезные функции, как и в большинстве аналогичных салонов. Очевидно, пассажир предпочтёт развлечения на своём смартфоне или планшете, а отрегулировать климат и считать информацию он может и с помощью огромного центрального дисплея автомобиля. К счастью, «лишний» экран не сильно мозолит глаза тем, кто техноизобилию предпочитает функциональный минимализм.

© Exeed

© Exeed

Впечатлила музыкальная система, состоящая из 23 динамиков, включая сабвуфер и две колонки в подголовнике водителя. Недавно созданный собственный акустический бренд Chery называется Lion Melody, но он уже играет на уровне известных производителей «музыки», вроде Infiniti и Harman Kardon. Звучание мощное, энергичное и чистое, с мясистыми низами и по-хорошему колючими верхами — то, что надо в дальней дороге, где хватит времени на разнообразные плейлисты всех пассажиров.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Робот заменили на автомат

Ещё одна большая новость — замена откровенно туповатого робота на классический автомат. Семиступенчатая коробка Getrag с двумя сцеплениями в дорестайлинговом VX действовала медленно и зачастую невпопад. А вот гидротрансформаторный агрегат Aisin с восемью передачами в обновлённом кроссовере намного лучше согласован с мотором. Работа трансмиссии перестала вызывать раздражение, так как теперь почти не обращает на себя внимание.

Почти — потому есть два нюанса. Первый состоит в том, что при активной, но всё ещё далёкой от предела езде кроссоверу не хватает возможностей двигателя. В результате чего коробка передач суетливо скачет туда-сюда в поисках резервов тяги. Это проявляется в основном при попытках ехать по трассе немного быстрее потока. В то же время нарочно вызванный водителем «кик-даун» (например, для обгона) эффекта почти не даёт, потому что мотор и так уже отдал всё, что мог — что на текущей, что на пониженной передаче.

© Exeed

Вторая неприятная особенность нового автомата проявляется уже при спокойной езде по трассе: мягкое ослабление подачи газа часто приводит к мгновенному и бессмысленному в данных условиях прыжку, но уже на ступень выше. А стоит немного добавить обратно газ — и более низкая передача вернётся обратно. К чему были эти два лишних переключения? Скорее всего, они связаны со стремлением автомобиля беречь топливо. Но в итоге водитель замечает не экономичность, а раздражающие пульсации в силовой установке.

Двигатель VX остался без существенных изменений, если не считать адаптацию к новой коробке передач. Тяговых возможностей достаточно лишь для спокойного передвижения, а динамичная езда автомобилю даётся с трудом. Тем более, что и тормозов по-прежнему маловато: на Чуйском тракте механизмы быстро нагрелись и стали вибрировать даже в щадящем режиме движения. Но для автомобиля такого формата куда важнее, что им удобно и легко управлять: отклики на педали и руль точные и понятные.

© Exeed

Шасси также поехало лучше

Особое уважение инженерам, которые дорабатывали шасси. Напомню: оригинальный VX не отличался энергоёмкостью и деликатностью работы подвески, каждая вторая неровность встряхивала пассажиров и выводила кузов из равновесия. Благодаря точечным улучшениям комфорт и стабильность улучшились радикально: исчезли пробои подвески и раскачка на волнах асфальта, при этом мелочь фильтруется по-прежнему хорошо, а управляемость стала точнее.

Реакции на руль точные, баланс поворачиваемости нейтральный, устойчивость на дуге хороша — крупный кроссовер даже приятно быстро вести в поворотах! Такой комплексный эффект достигнут в основном за счёт новых ступиц из алюминия, применения гидравлических сайлентблоков передних рычагов, а также увеличения профиля шин. Но улучшение характеристик шасси получилось такое значительное, что даже с трудом верится в то, что самые крупные элементы — пружины с амортизаторами — остались без изменений.

© Exeed

Но есть одно но

Это цена. В 2022 году при выходе на рынок VX стоил 3,3 миллиона, в конце 2023 уже 5,3, а за обновлённый в 2024 просят все 6,5! Это сопоставимо с Tank 500, у которого есть весомые преимущества над VX в виде мощного турбомотора V6 и серьёзных внедорожных возможностей. С другой стороны, подорожание VX объяснимо — это не просто рестайлинг, а новый, значительно более качественный автомобиль, выполненный в старом кузове. И все апгрейды, позволившие так сильно изменить VX, стоят денег — в отличие от новых фар, решётки и бамперов, которыми обычно ограничивается типичное обновление.

© Exeed

Можно посмотреть на цену и с третьей стороны — сверху. Оттуда, где живут европейские и японские ориентиры. Обновлённый Exeed VX едва ли сильно уступает в плане комфорта тому же BMW X7, который стоит примерно вдвое дороже. Да, по динамике и управляемости китайскому кроссоверу всё ещё далеко до немецкого. Но удобство салона, уровень отделки и мультимедийные возможности вполне сопоставимы (просто проверьте при случае). При этом в спокойных режимах Exeed VX и едет очень даже прилично. Стоит ли переплачивать аж вдвое за почти безупречный во всём немецкий премиум, если динамические качества не слишком важны?

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Самое парадоксальное, что раньше дизайн был наименьшей из бед Exeed VX — настолько неудачной была модель в фундаментальных аспектах. А теперь после такого масштабного обновления именно внешность стала, наверное, самой заметной проблемой. Потому что автомобиль просто не выглядит на свой выросший ценник — он изначально смотрелся простенько и почти не изменился в рамках рестайлинга. В нём нет ни изящества, ни агрессии, ни монументальности — ничего из того, что ценят покупатели внедорожников за 6 и более миллионов.

© Exeed

Это уютный и добрый автомобиль для большой компании. Скромный снаружи, но роскошный внутри. Слово роскошь в данном случае важно понимать правильно: это сочетание красивых и качественных материалов, щедрых и продуманных технологий комфорта, современных мультимедийных возможностей, удачного дизайна салона, отличной шумоизоляции и общего уюта. Вот бы воплотить всё это в кузове минивэна — и тогда умеренная динамика и беззлобный дизайн воспринимались бы органичнее.