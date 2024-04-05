Россиян предупредили о подорожании премиальных шин

Средняя стоимость летних покрышек премиального ценового сегмента на российском рынке с марта 2023 года по март 2024-го выросла на 42,5%, до 29,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАМИ) со ссылкой на собственное исследование.

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Помимо этого, заметно подорожали всесезонные шины — прибавка составила 41,2%. В среднем, стоимость одного колеса составляет 30,8 тысячи рублей.

Меньше всего за прошедший год подорожали зимние шины, до 25 тысяч рублей. Рост цен по сравнению в 2023-им составил 36,2%.

Ранее водителям объяснили, как правильно хранить зимние шины. Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий пояснил, почему это действительно важно. Шины могут деформироваться и прийти в негодность.

Тем временем эксперт заявил об отсутствии дефицита летних шин в РФ. На российском рынке на сегодняшний день не наблюдается дефицита летних покрышек в массовом сегменте. Однако, по мнению автоэксперта Петра Баканова, в ближайший месяц на фоне роста спроса цены на сезонные шины могут подорожать.

Помимо этого, автомобилистам объяснили, как поступить со старыми шинами. За неправильную утилизацию можно получить солидный штраф. Просто выбросить изношенные шины в России нельзя, поскольку эти изделия разлагаются на протяжении десятилетий, что пагубным образом сказывается на окружающей среде.