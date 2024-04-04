Названы все плюсы и минусы кроссовера Haval H3

Марка Haval расширяет свой модельный ряд в России, представив новый кроссовер H3. Имея угловатый дизайн, он не претендует на звание бестселлера марки, но призван укрепить лидерство Haval среди иномарок в нашей стране.

В стиле ретро

Компактный кроссовер Haval Kugou с брутальным дизайном спустя почти два года после дебюта в Китае добрался и до нашего рынка. В России новинка будет представлена под названием Haval H3 и в модельном ряду займет место между Jolion и F7. Цены на "тройку" будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится во втором квартале 2024 года.

Внешний вид Haval H3 отличают массивная двухуровневая решетка радиатора, 18-дюймовые диски, большие квадратные зеркала, пластиковые элементы обвеса, декоративная квадратная накладка на пятой двери, а также полностью светодиодная оптика.

Кроссовер имеет следующие габариты: 4520 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1745 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Дорожный просвет равен 196 мм, а углы въезда и съезда - 24° и 26° соответственно.

"Haval H3 будет представлять популярный в России сегмент пятиместных кроссоверов с длиной около 4,5 метра. Его основными конкурентами станут Exeed LX в начальных комплектациях, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jaecoo J7, Changan CS55 Plus и Geely Atlas Pro. Другими соперниками H3 выступят Jetour Dashing, Forthing T5 Evo, BAIC X55.

Нельзя исключать и внутренней конкуренции с Haval Jolion. Преимуществами Haval H3 станут самобытный ретро-дизайн, наличие опционального полного привода и локализация сборки в России. О недостатках говорить пока рано", - комментирует руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.

По его мнению, целевая аудитория H3 - ценители смелого дизайна и новых технологий. Скорее всего, его позиционирование будет несколько похоже на Jaecoo J7.

Вопрос цены

На российском рынке Haval H3 будет доступен с двумя типами привода - передним и полным, а под его капотом расположится 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Для переднеприводной версии будет доступен двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, а для полноприводной версии - 177-сильный мотор с крутящим моментом 270 Нм. Автомобиль будет оснащаться 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Передняя подвеска типа МакФерсон, задняя - независимая многорычажная.

Оснащение автомобиля включает в себя широкий набор опций: от полного зимнего пакета до функции памяти сидений. В дополнение - камеры обзора спереди, по бокам и сзади, а также такие ассистенты водителю, как адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции "прозрачный капот" и др. В Haval H3 установлена стереосистема с эффектом 4D: 16 колонок расположены во всех частях салона, включая потолочное пространство.

Как полагают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр", наиболее востребованной версией Haval H3 на российском рынке будет модификация с 177-сильным мотором и полным приводом, по аналогии с похожим по стилю Dargo.

"Ценовой диапазон Haval H3 должен составить 2,7-3,2 млн рублей. Без точной информации о комплектациях тяжело однозначно сказать, какая версия кроссовера окажется фаворитом. Но более низкая цена, транспортный налог и расходы на техническое обслуживание говорят в пользу переднеприводной модификации. И в то же время у нас в стране любят полноприводные модификации, поэтому успех версии с полным приводом будет зависеть от цены", - рассуждает Александр Ковалев.

По его оценкам, примерные продажи Haval H3 должны составить 2 тыс. автомобилей в месяц. Если данный план удастся выполнить, H3 обеспечит около 15% продаж марки и займет пятое место в иерархии бренда, уступив Jolion, F7 и F7x, а также M6.