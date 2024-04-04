18 автомобилей "Волга" по цене "китайца": волгоградец распродает свою коллекцию

В Елани на продажу выставлена коллекция раритетных автомобилей Горьковского автозавода - модели ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Всего - 18 машин, за которые продавец планирует выручить 5 млн рублей. Это немногим больше, чем просят, например, за новый Geely Monjaro.

© Российская Газета

Правда, есть нюансы. Во-первых, коллекция продаётся только одним лотом, то есть купить какой-то из автомобилей отдельно вряд ли получится.

Во-вторых, по фотографии сложно оценить состояние "экспонатов", и будет хорошо, если хотя бы половина машин просто на ходу. Ну или заводится. Продавец отмечает, что запчастей для ремонта и восстановления много.

Причиной, по которой житель Елани, расстаётся с автомобилями, назван переезд.

Ранее "РГ" рассказывала, что Саратове выставили на продажу ГАЗ-21 в фиолетовом цвете, оснащённую двигателем от Toyota.