Автоэксперт назвал основные признаки скорой поломки коробки передач

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Российской газете" о том, что чаще всего о неисправностях трансмиссии водители могут узнать по ряду "симптомов".

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"Если обратиться на СТО при первых же признаках некорректной работы коробки передач, есть шанс избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта агрегата. Например, в случае МКПП может не переключаться передача. Еще одна вариация проблемы - передача самопроизвольно переключается. При любом типе трансмиссии можно почувствовать посторонний шум от коробки - чаще всего это скрежет, лязг, жужжание. Ощутимые "пинки" или рывки коробки при работе на холодную, а также во время переключения режимов - еще один негативный признак скорой поломки. Кроме того, во время регулярной проверки уровня трансмиссионного масла водитель может почувствовать запах гари, который идет от технической жидкости. Утечки трансмиссионной жидкости, когда резко падает ее уровень, также требуют срочного обращения на СТО. И самый очевидный сигнал о неисправности - включение сигнальной лампы "Проверить двигатель" на панели. В случае появления такого сообщения, на СТО не обязательно выявят неисправность трансмиссии, но эта причина возможна. Особенно вероятно именно это, если автовладелец замечал и другие "симптомы" со стороны агрегата. Важно помнить, что неисправная трансмиссия может привести к полной остановке авто, а после - дорогостоящему ремонту. На сегодняшний день ремонт трансмиссии может потребовать значительного бюджета, поэтому рекомендую обращаться в автосервис при первых же подозрениях, что с коробкой что-то не так", - отметил специалист.

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