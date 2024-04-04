Автоэксперт Мосеев предсказал уход некоторых китайских брендов из России
Основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев считает, что дальнейшее повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов.
"Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации. Но это может привести еще и к уходу ряда автомобильных брендов и моделей, представленных на российском рынке", - заявил он "Газете.ru".
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ведомство рассмотрит возможность повышения утильсбора на автомобили.
Названы преимущества и недостатки китайских автомобилей
До этого президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о том, что китайские марки не заинтересованы в локализации своих автомобилей в России и ведут агрессивную экспансию.
Также он отмечал, что бренды из КНР "начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки - в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей". Прежде всего, по словам Соколова, это Lada Vesta.
В компании потом уточнили, что речь идет о том, что китайские бренды предоставляют скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль - Прим.ред).