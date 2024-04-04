Снятый два года назад с производства BMW i3 все еще продается

Одна из таких — электрокар BMW i3, который покинул американский рынок летом 2021 года и был снят с производства в 2022-м. Компактный электрический хэтчбек фигурирует в свежем отчете о продажах за первый квартал нынешнего года: дилер реализовал один-единственный i3. Последний раз эта модель фигурировала в статистике продаж в 2022 году, когда было продано девять экземпляров.

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BMW i3 производился восемь лет и продавался в более чем 70 странах, включая Россию. Это был второй серийный электрокар баварской марки, и он разошелся по миру в количестве более 250 тысяч экземпляров. В движении хэтчбек приводил 170-сильный электромотор, который питала батарея емкостью 42,2 киловатт-часа. В Европе у i3 была и более мощная версия с мотором на 184 силы. На одной зарядке электрокар проезжал скромные 260-330 километров.

В августе 2022 года была собрана «прощальная» спецсерия BMW i3 — тираж составил всего 18 машин. В свободную продажу они так и не поступили, вместо этого их передали в одну из каршеринговых фирм Мюнхена.

Возвращаясь к продажам BMW за первый квартал 2024 года в США, они выросли на 2,4 процента по сравнению с тем же периодом 2023-го. Хороший результат показал 2-Series: спрос на эту модель увеличился на 155,8 процента, квартал она завершила с показателем 3538 проданных экземпляров.

А вот для 4-Series начало 2024 года оказалось не слишком удачным — продажи упали на 26,3 процента, до 8847 штук. На 8,8 и 10,2 процента упали продажи пятой и восьмой серии соответственно, а 3-Series, напротив, продемонстрировала рост на 24,6 процента.

На 12,6 процентов сократились продажи MINI: в минусе оказались все модели, за исключением кабриолета Cooper Convertible.