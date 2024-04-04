Названы самые дешевые автомобили в России в 2024 году

Несмотря на то, что цены на автомобили на российском рынке стремительно растут, в настоящее время можно купить транспортные средства с хорошим оснащением не дороже 1 500 000 рублей.

Самым доступным автомобилем в России является седан отечественного производства LADA Granta, который в базовой комплектации предлагается покупателям от 699 900 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом, мощностью 90 лошадиных сил.

На втором месте по доступности расположился еще один отечественный автомобиль LADA Niva Legend, который оценен в базовой комплектации от 829 900 рублей. LADA Niva Legend комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором, мощностью 83 лошадиные силы. Внедорожник зарекомендовал себя как неприхотливый автомобиль.

Третье место у автомобиля, выпущенного АвтоВАЗом, LADA Niva Travel, со стоимостью в 1 198 900 рублей. Модель оснащена 1,7-литровым мотором, мощность которого составляет 80 лошадиных сил, трансмиссия механическая пятиступенчатая.

LADA Vesta NG со стоимостью в 1 239 900 рублей занимает четвертую строчку рейтинга по доступности. Седан комплектуется 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 90 лошадиных сил, привод передний, коробка передач пятиступенчатая механическая.

УАЗ «Хантер», пятый отечественный автомобиль, стоимость которого находится в пределах 1 500 000 рублей. УАЗ «Хантер» можно купить от 1 390 000 рублей в базовой комплектации. Автомобиль укомплектован 2,7-литровым мотором «Евро-0», мощностью 112 лошадиных сил. Трансмиссия только механическая.

Напомним, что седан LADA Granta является лидером продаж на российском рынке уже на протяжении нескольких лет из-за доступной стоимости и неприхотливости в обслуживании. LADA Granta предлагается покупателям по цене до 700 000 рублей.