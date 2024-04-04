Новые подробности о кроссовере Toyota Urban Cruiser Taiser

С 2018 году между Toyota и Suzuki действует соглашение, которое позволило сторонам сэкономить на НИОКР и активнее выводить модели на ключевые рынки, увеличивая продажи. Toyota представила новый кроссовер - самый компактный в линейке Urban Cruiser Taisor.

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Линейка Urban Cruiser включает в себя модель Hyryder, который был перекроен из Suzuki Grand Vitara. Для UC Traisor в качестве донора был взят годовалый Suzuki Fronx, построенный в свою очередь на базе Suzuki Baleno. Длина автомобилей - налоговыгодные для Индии 3995 мм. Размер колёсной базы - 2520 мм.

Отличия в дизайне сводятся к новой решётке радиатора, фарам с горизонтальными полосками ДХО, бамперу с иной пластикой, фонарям с оригинальной начинкой и колёсным дискам. В салоне - другие шильдики и варианты отделки. В штатную комплектацию входит шесть подушек безопасности и система ESP.

Привод что у новой "Тойоты", что у исходной модели - только передний. Задняя подвеска полузависимая, а тормоза - барабанные.

Базовым мотором стал 90-сильный атмосферник объёмом 1,2 литра, агрегатируемые либо 5-ступенчатой МКП, либо простейшим роботом на её базе с одним сцеплением.

Этот же двигатель доступен в битопливном варианте, но тогда нужно соглашаться на компромисс: во-первых, мощность составляет в таком случае всего 78 л.с., а крутящий момент падет со 113 до 99 Нм, во-вторых, - на ручное переключение передач.

Также есть 100-сильная турботройка объёмом 1,0 литра, которая наряду с "ручкой" предлагает классический 6-диапазонный автомат.

Toyota Urban Cruiser Taisor оказался дороже исходного Suzuki Fronx: 774 против 752 тысяч рупий (852 тысячи рублей). В топовой версии разница уже более ощутима: кроссовер Toyota стоит 1,3 млн рупий (1,44 млн рублей), а Suzuki Fronx - 1,2 млн рупий (1,33 млн рублей).