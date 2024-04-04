В России заметно подешевел Geely Coolray.

Обновленный кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок осенью прошлого года, в начале апреля подешевел на 100 тыс. рублей. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов Geely.

© Geely

Цены на модель не изменились, но у «свежих» комплектаций 2024 года производства появилась «специальная выгода» в размере 100 тыс. рублей, которая, как уточняют в Geely, «предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля». Для таких же версий 2023 года выпуска этот дисконт тоже доступен и составляет 125 тыс. рублей.

Цены на Geely Coolray 2024 года выпуска с учетом «специальной выгоды» выглядят так:

© Автоновости дня

Напомним, с обновлением «российский» Geely Coolray обрел новый силовой агрегат — 1,5-литровую бензиновую «турбочетверку» с непосредственным впрыском топлива мощностью 147 л.с. (270 Нм), которая пришла на смену 1,5-литровому 150-сильному турбомотору. Коробкой передач остался семиступенчатый преселективный «робот» с двойным сцеплением, а привод, как и прежде, может быть только передним.