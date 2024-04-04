Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил отношение граждан России к машинам из КНР. У каждого четвёртого россиянина (25%) есть потенциальный интерес к моделям из Поднебесной — столько рассматривают покупку машины для личного или семейного пользования. Главными преимуществами китайских автомобилей россияне назвали доступную цену, дизайн и щедрые комплектации, а основными недостатками — недолговечность и быструю поломку.

В ходе опроса респондентам предложили выбрать до трёх наиболее привлекательных марок автомобилей любых стран. Китайские автомобили оказались менее интересны, чем машины из Японии, Германии и даже России. Японский автомобиль хотели бы приобрести 36%, российский — 33%, немецкий — 32%. Каждый пятый предпочёл бы автомобиль корейского производства (22%), каждый седьмой — китайского (14%). Ещё менее россияне оказались заинтересованы в американских машинах (6%) и европейских за исключением немецких (4%).

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Эмоциональной привязанности к китайским автомобилям у россиян пока сложилось. Более половины опрошенных смогли дать содержательный ответ на вопрос о том, какие чувства у них вызывают автомобили из Поднебесной, однако вместо эмоций описывали продуктовые характеристики. Доля положительных и отрицательных комментариев примерно одинакова — 27% и 26% соответственно. Среди положительных характеристик были названы: «хорошие, молодцы» (11%), красивые (6%), качественные / надёжные, доступные, технологичные / продвинутые (по 4%), комфортные, удобные (2%). Среди негативных — противоположные по смыслу: некачественные / ненадежные / ломаются (16%), не нравятся (8%), дорогие (5%). Ещё 6% россиян остались безразличными к автомобилям китайских марок.

Респонденты назвали несколько преимуществ «китайцев» перед брендами из других стран. Так, 15% заявили, что они стоят дешевле конкурентов, 7% опрошенных нравится, что их можно легко купить, в том числе были отмечены доступность в обслуживании, наличие запчастей и разнообразие моделей. За внешний вид китайские модели похвалили 10% респондентов, за технологичность — 13%, в том числе за обилие функций и опций — 9%. Ещё 10% отметили высокое качество и комфорт.

Ключевым недостатком китайских моделей в представлении россиян стало низкое качество (37%): более четверти опрошенных отметили их недолговечность (28%),тонкий металл и лакокрасочное покрытие (7%), слабая техническая составляющая и электроника (7%). Кроме того, 28% отметили быструю поломку.