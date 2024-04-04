В России замечен кроссовер Renault Koleos с неубиваемым мотором

На российском автомобильном рынке в продаже снова появился кроссовер Renault Koleos, стоимость которого оценивается в 3 700 000 рублей.

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Предлагаемый покупателям Renault Koleos оснащается 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 171 лошадиную силу, привод полный, трансмиссия вариаторная. Двигатель, которым комплектуется кроссовер, уже знаком российским автовладельцам и примечателен цепным приводом, а также алюминиевой ГБЦ и чугунными гильзами. ДВС имеет высокий ресурс при условии регулярной замены масла.

Renault Koleos, выставленный на продажу, комплектуется бесключевым доступом, запуском двигателя с кнопки, мультифункциональным рулем, обтянутым кожей, электромеханическим стояночным ручным тормозом, инновационной информационно-развлекательной мультимедийной системой с большим тачскрином и цифровой приборной панелью, салон отделан кожей в черно-коричневых тонах.

Renault Koleos стоит в одной ценовой линейке с китайскими кроссоверами, такими как Chery Tiggo 8 Pro Max, стоимость которого оценивается от 3 851 000 рублей, Changan CS95 предлагается от 4 249 900 рублей. Еще одним конкурентом Koleos является Jetour X90 Plus, стоимость которого заявлена в 3 839 900 рублей.

Пока остается неизвестным, будут ли продолжаться поставки на российский рынок кроссоверов Renault Koleos или же автолюбителям придется выбирать из широкого ассортимента китайских автомобилей, которые превосходят западные модели в своем оснащении и функциональности, при этом их стоимость оценивается ниже.

Напомним, что лидерами продаж по итогам прошлого года в России являются китайские кроссоверы, которые предлагают покупателям широкий функционал и современные системы безопасности, среди которых подушки безопасности, удержание в полосе движения и ряд иных.