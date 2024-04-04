Porsche 911 с широченным кузовом выставили на продажу в США

Широченный кузов редкого цвета Lido Gold здесь сочетается с подвеской на гоночных компонентах, ретроколесами, обитым кожей и алькантарой салоном, а также двигателем 3.6 в паре с механической коробкой передач. Привод у такого «Порше» полный. Последняя ставка — 105 тысяч долларов, что соответствует 9,7 миллиона рублей. Аукцион завершится завтра, 5 апреля.

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В Калифорнии на продажу в очередной раз выставлен Porsche 911 Carrera 4 с боди-китом от небезызвестного Акиры Накаи, основателя ателье Rauh-Welt Begriff (RWB). Обвесы Накаи-сан устанавливает самостоятельно, потому что ему нравится сам процесс. На этом купе 1991 года можно, к примеру, увидеть передний бампер в стиле RSR, IROC-подобное заднее антикрыло и экстремально расширенные в лучших традициях RWB крылья.

© PCarMarket

© PCarMarket

© PCarMarket

© PCarMarket

© PCarMarket

Вдобавок на машине стоят полированные колеса Rotiform с винтажным дизайном и цепкими шинами Toyo Proxie R888. Кузов окрашен в редкий оттенок Lido Gold. Салон отделан кожей Grigio в сочетании с алькантарой и тканевыми вставками с узором houndstooth. Добавлен быстросъемный руль, кресла Scheel-Mann и аксессуары из каталога Rennline, в том числе алюминиевые педали, накладки на пороги и «колодцы» приборов.

© PCarMarket

© PCarMarket

© PCarMarket

В движение спорткар приводит «оппозитник» 3.6 с воздушным охлаждением, в стоке развивающий 250 лошадиных сил. Коробка передач — пятиступенчатая «механика». Дополнительно 911 Carrera 4 оснащен выпуском Fabspeed RSR с aftermarket-магистралью и гоночной подвеской Bilstein. Сейчас за машину предлагают 105 тысяч долларов. Однако в прошлом году продавца не устроила ставка 175 тысяч, так что торги опять могут закончиться ничем.