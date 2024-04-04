Volkswagen снизила скидки на электромобили

Volkswagen внесла коррективы в условия предоставления скидок на электромобили в конце марта, сократив размер скидки с первоначальных 7 735 евро до 3 570 евро для всех моделей электроавтомобилей, кроме ID. Buzz.

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В начале 2024 года, компания запустила акцию с существенными скидками на свои электрические автомобили, обозначенные в конфигураторе как «Специальное предложение», включающее в себя акционную премию и бонус за выбор электромобиля. Срок действия этих скидок истек 31 марта, и Volkswagen придерживалась этого графика, пишет SPEEDME.RU.

Обновленная программа скидок, названная «Экологическая премия», продолжит действовать в апреле, но уже в сокращенном размере — 3 570 евро. Согласно новым условиям, действующим до 30 июня, скидка распространяется и на самозанятых, для которых она составляет 3 000 евро без учета НДС.

После сокращения размера скидки стоимость VW ID.3 Pro с задним приводом, мощностью 150 кВт и батареей на 58 кВт/ч (до 435 км запаса хода) теперь начинается от 36 425 евро, что на 3 500 евро больше по сравнению с предыдущей ценой в 32 975 евро. Ценник на модель ID.4 Pro с мощностью 210 кВт и батареей на 77 кВт/ч поднялся до приблизительно 45 000 евро, что выше на 4 000 евро по сравнению с прежними 41 000 евро.