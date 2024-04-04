Перечислены важные изменения для автомобилистов, вступившие в силу с 1 апреля

1 апреля текущего года в законную силу вступил ряд важных изменений, которые касаются автовладельцев и начинающих автомобилистов.

Главные и самые масштабные изменения, вступившие в законную силу, относятся к сдаче на водительские права, а также их порядок выдачи. С 1 апреля был установлен круг граждан, которые не могут получить водительское удостоверение. Так, права не смогут получить граждане, которые ранее были лишены водительских удостоверений, не выполнившие установленные ГИБДД требования для получения ВУ при окончании срока ограничения управления ТС, а также лица, которые получили административные наказания, которые были назначены в результате управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одной категорией лиц, которой не выдадут права, являются граждане, которые получили запрет на осуществление деятельности, которая связана с управлением автомобилем.

Кроме того, в экзаменационный процесс получения водительских прав были внесены изменения в части увеличения срока, который установлен для пересдачи практической и теоретической части экзамены.

Была также пересмотрена практическая часть экзамена. Штрафные баллы были снижены, теперь кандидат в водители имеет меньше шансов набрать максимальное количество штрафных баллов. Так, например, за движение с непристегнутым ремнем безопасности ранее давалось семь баллов и экзамен считался несданным, теперь за данную ошибку будет выставляться только четыре бала.

Напомним, что максимальное количество штрафных баллов, когда будущий водитель отправляется на пересдачу, установлен на уровне семи.

Также изменения в правила получения водительских удостоверений коснулись и иностранных граждан. Так, права международного образца, по истечению одного года с даты их выдачи, в автоматическом режиме будут не действительны.