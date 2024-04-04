Jetour возвращается в топ-10 российского авторынка по итогам марта 2024 года

За девять месяцев с момента запуска бренд Jetour не первый раз занимает позицию в топ-10 по объему зарегистрированных автомобилей. По данным «Автостата», в марте продано 2 616 автомобилей, а в первом квартале 2024 года в России было зарегистрировано более 5000 автомобилей Jetour.

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Лидирующую позицию в модельном ряду бренда сохраняет стильный городской кроссовер Dashing – 1471 зарегистрированный автомобиль. Абсолютно новый полноприводный внедорожник Jetour T2, премьера которого состоялась в марте, уже уверенно занимает второе место по объему продаж бренда.

Михаил Роткин, заместитель генерального директора ООО «Джетур Мотор Рус»: «В марте первая модель серии Т открыла третье направление в рамках концепции «Travel +» бренда Jetour — это автомобили для внедорожных путешествий. В России огромный выбор маршрутов для этой модели, и мы очень рады приветствовать новых владельцев Jetour и желаем безопасных и захватывающих путешествий».

Компания продолжает расширять свое присутствие в России: 151 официальный дилерский центр расположен в крупнейших городах по всей стране. Вся актуальная информация об автомобилях Jetour доступна в официальном телеграм-канале https://t.me/JetourRu

Информация о бренде

Jetour – бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. С момента своего создания бренд продемонстрировал один из наиболее высоких темпов роста в Китае, продав 800 000 автомобилей за период с января 2018 года по март 2023. В 2019 году Jetour впервые вышел на глобальный рынок.

Бренд открыл более 600 дилерских и сервисных центров в более чем 45 странах и регионах Среднего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и странах СНГ. В 2022 году Jetour Auto стал вторым самым быстрорастущим экспортёром автомобилей в Китае, по данным CAAM (Китайской ассоциации автопроизводителей).

Сегодня продуктовая линейка бренда Jetour представлена семейными кроссоверами X70, X90, городским молодежным кроссовером Dashing и внедорожником T2. Придерживаясь концепции Travel+, Jetour продолжит предлагать автомобили SUV-сегмента для активных путешествий.