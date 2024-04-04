ГАЗ-21 продают за 11 млн рублей. Такого в мире больше нет

На сайте "Авито" "Российская газета" обнаружила объявление о продаже по-настоящему уникального седана ГАЗ-21 "Волга", который продавец оценил в 11 млн рублей.

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Автомобиль построен на базе длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. Силовой агрегат не уточняется, но, скорее всего, он достался седану от "донора". Известно, что был проведён капитальный ремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.

Продавец сообщает, что проект был закончен в 2021 году, в 2022 году "Волгу" поставили на учёт. Машина зарегистрирована как "самодельное транспортное средство".

Ранее "РГ" рассказала о продаже ГАЗ-21 разных серий и ГАЗ-22: 18 автомобилей предлагают одним лотом по цене нового "китайца".