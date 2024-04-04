Сравниваем новейшие BMW i7 и Mercedes-Benz EQS

Известные бренды Mercedes-Benz и BMW выпустили электрические полноразмерные седаны класса люкс. Несмотря на то, что это автомобили разных производителей, они обладают одинаковыми функциями и очень близки по цене (разница 1300 долларов).

© rubmw.ru

Вот краткое сравнение между электрифицированными флагманскими седанами двух автопроизводителей: BMW i7 и Mercedes-Benz EQS 2024 года.

Экстерьер

Mercedes-Benz EQS 2024 года отличается длинной наклонной передней частью, так называемый "дизайн "кабина вперед"". Его купеобразный силуэт передает спортивность, которой не хватает i7. BMW i7 сохраняет более традиционный квадратный облик и традиционно большую решетку радиатора.

Оба автомобиля оснащены такими элементами, как легкосплавные диски большого размера (19" у BMW и 21" у EQS) и светодиодная внешняя подсветка. BMW на 100 мм длиннее, на 25 мм выше и примерно на 25 мм шире, чем Benz. BMW i7 2024 года отличается дизайном, который очень идет в ногу со временем. EQS 2024 года сочетает традиционные элементы дизайна с современными пропорциями, что придает ему больше индивидуальности.

Интерьер

У Mercedes-Benz EQS 2024 салон, в котором доминируют экраны. На 56" пролете из алюминиево-силикатного стекла разместились два OLED-тачскрина и 12,3" светодиодная панель приборов. BMW i7 2024 модельного года более прост, в салоне один изогнутый дисплей, состоящий из 12,3" панели приборов и 14,9" центрального информационного дисплея. В отличие от Mercedes, он сохранил физический контроллер iDrive и несколько других кнопок на центральной консоли.

Как и в Benz, материалы отделки соответствуют тому, что покупатель ожидает получить за 100 тысяч долларов. Два автомобиля практически идентичны с точки зрения возможностей подключения и комфорта. Оба предлагают интеграцию приложений, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку устройств и голосовые команды. Оба предлагают подогрев и вентиляцию сидений, настраиваемое окружающее освещение и кожаную обивку в базовой комплектации.

Производительность

Стандартный седан 2024 Mercedes-Benz EQS оснащается 355 лошадиными силами и 570 Нм крутящего момента. Сопоставимый 2024 BMW i7 предлагает 449 лошадиных сил и 744 Нм крутящего момента. Полноприводный вариант EQS увеличивает крутящий момент до 800 Нм, но за эту привилегию придется выложить еще 3 000 долларов. За i7 xDrive60 придется доплатить почти 20 000 долларов, но он добавляет полный привод xDrive и увеличивает мощность до 536 лошадиных сил. Ответ Mercedes - модель EQS 580, генерирующая те же самые мощные лошадиные силы и 860 Нм крутящего момента. Самые "горячие" версии - AMG EQS и BMW i7 M70, выдающие 649 и 650 лошадиных сил соответственно. Оба автомобиля разгоняются с нуля до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды, а запас хода на полной зарядке составляет около 443 км.