Китайские кроссоверы оказались популярнее Lada Niva Legend в России

Согласно статистике «Автостата», лидером по продажам в сегменте SUV по итогам марта 2024 года стал Haval Jolion, который также оказался и самой востребованной иномаркой в стране. На втором месте отечественная Lada Niva Travel, а вот Niva Legend уступила двум китайским кроссоверам — Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max.

В первый месяц весны было продано 6387 экземпляров Haval Jolion, что на 92 процента больше, чем в марте прошлого года. Lada Niva Travel разошлась в количестве 5213 штук — это соответствует росту на 30,8 процента. Ненамного отстает от нее Geely Monjaro, результат которого — 5175 штук. Для сравнения: в том же месяце 2023 года было продано всего 170 таких кроссоверов.

Chery Tiggo 7 Pro Max, который находится на четвертом месте в рейтинге самых популярных SUV, завершил месяц с 5151 проданным экземпляром (рост в 3,2 раза). Ну а Lada Niva Legend, занявшая пятую строчку, выбрали 4772 россиянина (+76,6 процента). В топ-10 также вошли Omoda C5 (3761 шт., +57 процентов), Haval M6 (3468 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (3241 шт., +40,4 процента), Changan CS55 Plus (2859 шт.) и Geely Coolray (2804 шт., +2,5 процента).

В марте на российском рынке дебютировали сразу две модели сегмента SUV, которые потенциально могут войти в первую десятку по продажам. Первый — это Solaris HC, он же Hyundai Creta, которую собирают из оставшихся комплектующих на бывшем заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (переименован в «Автозавод АГР»). Дилеры отмечают, что автомобили Solaris пользуются ажиотажным спросом.

Вторая модель — это кроссовер Xcite X-Cross 7, производство которого запустили на мощностях бывшего завода Nissan. Под этим названием в России будет продаваться знакомый россиянам Chery Tiggo 7 Pro Max, но российской сборки, а не китайской. За 2024 год планируется собрать «до 25 тысяч» X-Cross 7, то есть примерно по 2,7 тысячи машин в месяц.