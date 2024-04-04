Женщины в России реже становятся виновниками ДТП

По итогам первого квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27%. Виновниками чаще всего становятся владельцы российских и китайских автомобилей. Больше всего ДТП происходит в Москве и Краснодарском крае, меньше всего — в Красноярском крае и Волгоградской области. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

© Quto.ru

За первый квартал года наибольшее количество ДТП было зафиксировано в столице — на Москву пришлось 15% от общего количества аварий. На втором месте — Краснодарский край (5,2%), на третьем — Башкортостан (2,9%). Также в «пятёрку» регионов с частыми ДТП вошли Татарстан (2,7%) и Самарская область (2,5%). А самыми безаварийными регионами были признаны Красноярский край, Волгоградская область и Санкт-Петербург. Доля ДТП в каждом из этих регионов не превышала 1,5%.

С начала года снизилась доля женщин среди виновников аварий. В первом квартале 2024 года их оказалось 13%, а за тот же период 2023 года — 16%. Аналитики сообщают, что минимум 2% ДТП произошли с участием водителей в возрасте от 30 до 40 лет.

Рейтинг автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП по сравнению с прошлым годом не изменился. Чаще всего виновниками становятся владельцы моделей ВАЗ (18%), Toyota (7,7%), Hyundai (6,7%), Kia (6%), Renault (5%). По сравнению с первым кварталом 2023 года в начале текущего года произошло больше аварий с китайскими автомобилями. Так, модели Geely участвовали в ДТП на 12% чаще, Chery — на 30%, а Haval — на 44%.

Средний размер выплаты по ОСАГО в первом квартале составил 72 тыс. рублей. Самые крупные выплаты среди лидеров по аварийности получают владельцы Toyota — почти 83 тыс. рублей в среднем.