У Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning теперь есть новый конкурент

В этом летнем сезоне, спустя два года после его объявления, Chevrolet начинает предлагать розничным клиентам возможность приобрести электрический пикап Silverado EV 2024 модельного года. Самой первой доступной к заказу версией является First-Edition RST, стоимость которой установлена в 96 495 долларов, что на 9 тысяч долларов меньше, чем предполагалось изначально, пишет SPEEDME.RU.

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Покупателям, оформившим предварительный заказ, Chevrolet предлагает уникальное предложение — комплект двунаправленного зарядного устройства GM Energy Powershift Charger мощностью 19,2 кВт в качестве подарка. Модель Silverado EV First-Edition RST оборудована мощной аккумуляторной батареей на 205 кВт/ч, гарантирующей пробег до 710 км на одной зарядке. Двойной мотор обеспечивает общую мощность в 754 л.с., предоставляя этому пикапу лидирующие позиции среди электромобилей.

В комплектации First-Edition RST присутствуют такие дополнения, как пневмоподвеска, поворотная задняя ось, колеса 24 дюйма, панорамная крыша, система автономного вождения Super Cruise для автострад, проекционный дисплей и уникальная функция мид-гейт, расширяющая возможности грузоперевозок. Silverado EV First-Edition RST представляет собой флагманскую модель в серии, а вскоре появятся и другие, более доступные варианты.

Производство пикапа осуществляется на заводе General Motors Factory Zero вблизи Детройта, где также выпускается GMC Hummer EV. К 2025 году планируется дополнительное расширение мощностей на заводе в Орион Тауншип, Мичиган.