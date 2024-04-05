Карлос Таварес раскритиковал электромобили за тяжелые батареи

Глава корпорации Stellantis в рамках Форума свободы мобильности (Freedom of Mobility Forum) заявил, что массовая электрификация автомобильного транспорта невозможна без радикального снижения массы аккумуляторных батарей, в противном случае не будет желаемого экологического эффекта.

© Колеса.ру

Карлос Таварес не первый раз критикует электромобили и является одним из сторонников взвешенного, мультиэнергетического подхода к улучшению экологических характеристик автомобильного транспорта. Власти ЕС намерены в 2035 году ввести запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе, — таким образом европейские чиновники не оставляют выбора массовым автопроизводителями, заинтересованным в рынке ЕС, и побуждают их полностью переключиться на электромобили в течение ближайших десяти лет. Многим компаниям такая перспектива не нравится из-за букета имеющихся у электромобилей недостатков, в том числе большой массы.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), президентом которой ранее был в том числе Карлос Таварес, много лет последовательно выступает против оголтелого навязывания электромобилей, но в 2022 году Таварес счёл лоббистскую деятельность этой организации неэффективной. С подачи Тавареса и корпорации Stellantis, собственно, и был создан Форум свободы мобильности как альтернативная структура, дающая всесторонний, научный взгляд на проблемы экологичности автомобильного транспорта. Разумеется, Карлос Таварес является одним из главных спикеров этого Форума.

В этом году Карлос Таварес, выступая на Форуме, заявил (слова топ-менеджера цитирует издание Automotive News Europe), что на данный момент для выпуска одного электромобиля нужно примерно полтонны «лишнего» сырья (по сравнению с массой сырья, необходимого для производства автомобиля с ДВС), чтобы снабдить его батареей приемлемой ёмкости, а это, мягко говоря, неэкологично. По мнению Тавареса, массовый переход на электромобили невозможен без радикального снижения (минимум на 50%) массы батарей и используемого для их производства сырья, а для этого нужен технологический скачок. Автомобильная отрасль и учёные широкого спектра работают над тем, чтобы этот прорыв обеспечить, но результата пока нет. Понимать это надо так: раз пока нет результата, то и нельзя требовать полного замещения электромобилями традиционных машин с ДВС.

Понятно, что у электромобилей есть и другие недостатки: в частности, их надо где-то заряжать, а пока даже в прогрессивной Европе темпы и доступность зарядной инфраструктуры не стыкуются с планами по отказу от ДВС к 2035 году. В развивающихся странах, которые на Форуме представлял Роберто Шеффер, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), порядка 800 млн человек вообще не имеют доступа к электричеству, а ещё большее количество людей не имеет стабильной электросети — так что говорить о глобальной электрификации автомобильного транспорта пока не приходится. «Озеленить» планету только за счёт развитых стран не получится. Проще говоря, нужно сначала побороть мировую бедность и только потом всех пересаживать на «электрички», а уж если это невозможно, то нужен мультиэнергетический подход.

Собственно, без всяких Форумов и других лоббистов уже ясно, что электромобили не являются панацеей — начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили лучшее тому свидетельство. Вопрос в том, когда и при каких условиях европейские чиновники пойдут на попятную и признают, что экологические проблемы автомобильной отрасли нельзя решить одними электромобилями. Чем раньше «стратегия-2035» будет признана неэффективной и нереалистичной, тем меньше денег потеряют крупные корпорации и экономики европейских стран, так что усердие Карлоса Тавареса сотоварищи в этом направлении вполне понятно.