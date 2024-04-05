Стилизованный под ГАЗ М-20 Mercedes продают за 10 млн рублей

Столичный автосалон Royal Motors выставил на продажу немецкое купе, стилизованное под советский автомобиль. Модель была изготовлена по индивидуальному заказу в честь 75-летия с момента запуска производства «Победы», а собрана модель на базе Mercedes-Benz CL 550 2006 года выпуска.

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Кузов автомобиля окрашен в бордовый с белым цвета. Также сообщается, что специально для проекта были изготовлены хромированный декор кузова, накладки на пороги, логотипы и оригинальные колёсные диски.

В салоне рестмода установлены отделанные кожей сиденья, климат-контроль и современный мультимедийный комплекс.

Под капотом автомобиля установлен бензиновый 5,5-литровый двигатель с отдачей 388 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Стоимость купе после глубокого тюнинга составляет 10 млн рублей. При этом нет никакой информации относительно внесения всех доработок в документы на автомобиле, так что не до конца ясно, сможет ли новый владелец поставить технику на учёт в ГИБДД.