Обманчивая внешность. Быстрые гибриды со скромной внешностью

Стереотип о том, что гибридные автомобили медлительные и скучные, в последнее время трещит по швам. Старая Toyota Prius, которая стала главной ассоциацией с пенсионерским образом жизни, ставила экономию топлива превыше всего, и на то были веские причины.

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Цены на бензин росли, экологическая сознательность набирала обороты, и потребность в более эффективном вождении была первостепенной. Но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы гибридные технологии полностью перевернули наше представление.

Современные гибриды — это чудо инженерной мысли, органично сочетающее в себе мощь электромоторов и привычную надёжность обычных ДВС. Это инновационное сочетание создаёт мощную силу под капотом, которая переписывает представление о гибридных характеристиках. Они даже стали смещать с пьедестала электрокары, на которые делалась ставки на протяжении последнего десятилетия. Теперь на арену врываются гибридные силовые установки.

Volvo S60 Recharge T8

Гладкий и изысканный дизайн говорит о роскоши, но не о мощности. Силовая установка выдаёт 455 л.с.! Как вам такой семейный автомобиль? Силовая установка состоит из электромотора и 2,0-литрового четырёхцилиндрового ДВС. Максимальная скорость ограничена на отметке 183 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 4,2 секунды — поездки в школу по утрам ещё никогда не были такими захватывающими. Система полного привода обеспечивает отличное сцепление с дорогой, чтобы эффективно справиться со всей этой мощью.

Помимо впечатляющего ускорения, S60 Recharge может похвастаться впечатляющей эффективностью. Подключаемая гибридная система позволяет достичь комбинированного показателя всего в 3 литра на 100 км. На электротяге можно проехать до 64 км.

Кроме того, не стоит забывать, что Volvo славится своим вниманием к безопасности и комфорту водителя, и этот автомобиль не исключение.

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Toyota Crown

Crown — седан с уникальным сочетанием производительности и эффективности. Все версии оснащаются полным приводом и гибридной силовой установкой. В версиях XLE и Limited два электромотора работают с 2,5-литровым четырёхцилиндровым ДВС. Суммарная мощность составляет 236 л.с. Силовая установка позволяет этим комплектациям разгоняться до ста за 7,8 секунды. Максимальная скорость составляет 187 км/ч.

Комплектация Platinum получила более мощный 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом и два электромотора, которые в сумме генерируют 340 «лошадей». Этот силовой агрегат позволяет модели разгоняться до «сотни» за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 208 км/ч.

Топливная экономичность Crown впечатляет. Версии XLE и Limited в комбинированном режиме тратят 6 л на 100 км, а Platinum — 8 л.

Кроме того, Crown может похвастаться просторным пятиместным салоном и стильным дизайном.

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Toyota RAV4 Prime

Этот SUV пытается разрушить стереотип о медлительности и неповоротливости гибридных автомобилей. Под его непритязательной внешностью скрывается мощная бензиново-электрическая трансмиссия, сочетающая 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель с двумя электромоторами. В то время как сам двигатель генерирует 177 лошадиных сил, электромоторы значительно увеличивают мощность, доводя её до удивительных 302 л.с. Разгон до ста составляет 6 секунд, а независимые испытания показывают, что в идеальных условиях этот показатель может быть достигнут ещё быстрее. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Однако на этом преимущества не заканчиваются. Сочетание электрической энергии и доработанного бензинового двигателя позволяет кроссоверу тратить всего 2,5 л на 100 км. Запас хода в комбинированном режиме составляет 966 км — о заправке можно не вспоминать месяцами.

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Компания Mazda давно известна своей нацеленностью на эффективность без ущерба для динамики движения. Их технология Skyactiv-G раздвигает границы возможного для двигателей, и CX-90 PHEV — яркий тому пример. За скромным и элегантным внешним видом скрывается мощный силовой агрегат, сочетающий 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 189 л.с. с электромотором на 173 л.с. Эта комбинация обеспечивает достойные 323 «лошади».

Время разгона до ста составляет 6,4 секунды, независимые тесты показали, что CX-90 PHEV разгоняется ещё быстрее — за 6,2 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. В смешанном режиме гибридный кроссовер тратит 4 литра на 100 км.

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Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid бросает вызов ожиданиям, предлагая убедительное сочетание практичности и мощности. Под капотом находится гибридная силовая установка, сочетающая 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом и электромотор, генерирующий 227 л.с. Разгон до ста составляет от 7,2 секунды, что делает Sportage Hybrid более динамичным, чем многие от него ожидают. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Опциональная система полного привода ещё больше расширяет возможности кроссовера, обеспечивая водителю уверенность и контроль в самых разных дорожных условиях. Помимо впечатляющего ускорения, Sportage Hybrid может похвастаться впечатляющей экономией топлива — 6 литров на 100 км. Неплохой баланс между производительностью и эффективностью.