Названы слабые места китайских авто

Китайский автопром уверенно захватывает российский рынок: согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе этого года доля автомобилей из Поднебесной составила в нем 61 процент — это почти в два раза больше, чем было в 2023. На 65 процентов выросла доля официальных дилерских центров, представляющих китайские бренды, а из 1,6 тысячи новых шоурумов 1,4 тысячи относились к Китаю. И хотя китайские производители успешно заменили собой ушедшие из России американские и европейские концерны, рады этому не все. В том числе потому, что, как показывает практика эксплуатации, китайские авто не лишены большого количества детских болезней и слабых мест.

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Экспансия из Поднебесной

Экспансия китайских производителей на российском авторынке началась еще в позапрошлом году, когда нашу страну из-за наложенных международным сообществом санкций стали массово покидать европейские и американские концерны. В итоге «китайцы» всех моделей, форм и ценовых категорий успешно заполнили освободившиеся ниши. Так, по данным Главного таможенного управления КНР, к сентябрю 2023 года поставки автомобилей в Россию из Поднебесной в стоимостном выражении достигли 5,65 миллиарда долларов, увеличившись в 7,5 раза. А сама Россия заняла уверенное первое место по объему закупок китайских авто. В тот же период на нашу страну приходилось порядка 14 процентов от их экспорта в целом.

В январе 2024 исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов на конференции, посвященной авторынку России, заявил, что доля китайских брендов среди новых легковых автомобилей в нашей стране по итогам декабря прошлого года достигла рекордного 61 процента. И это, судя по всему, не предел.

Растет, причем скачками, и модельное разнообразие. Так, «Газета.ru» еще в феврале сообщила со ссылкой на пресс-службу группы дилерских компаний «Автодом», что в течение 2024 года российский рынок ждет от 30 до 45 «автопремьер» и все — от китайских производителей.

Сегодня в России продаются автомобили почти 60 китайских брендов: компанию уже привычным Cherry и Haval составили BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell и так далее.

Как на это все реагирует народ? Народ в условиях отсутствия полноценной альтернативы, конечно, покупает. По данным все того же «Автостата», в феврале 2024 года самым популярным иностранным производителем на российском рынке стал концерн Geely, который нарастил продажи на 276,5 процента. А самой популярной иномаркой — Haval Jolion, продавшийся за месяц «тиражом» свыше пяти тысяч штук.

Одним словом, можно с уверенностью говорить о том, что перестройка рынка совершилась, и китайские производители прочно в нем укоренились. Правда, качество их продукции и у самих автовладельцев, и у независимых экспертов все еще вызывает вопросы.

«Нулевая» антикоррозийка

По словам независимых экспертов, пока что делать какие-то точные выводы о главных уязвимостях китайских автомобилей рано. Автопром Поднебесной ворвался к нам не так давно, активные продажи идут всего лишь около полутора лет, и большинство приобретенных за это время машин все еще находится на гарантии, так что четкой статистики нет. Однако кое-какой опыт суммировать можно уже сейчас.

«Прежде всего, очевидно, что у многих моделей недостаточна антикоррозионная обработка, — пояснил специально для «Парламентской газеты» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. — Дело в том, что китайские автомобильные производства ориентированы все же в первую очередь на внутренний рынок и не учитывают некоторые особенности рынков экспортных, в том числе российского».

Последствия, собственно, видны невооруженным взглядом: соцсети полнятся плачем и стонами новоявленных автовладельцев, которые вынуждены сразу же из салона гнать свою китайскую «ласточку» на дополнительную обработку от коррозии. Если этого не сделать, уже спустя пару месяцев (особенно если покупка выпадет на осень-зиму) можно столкнуться с очень неприятными последствиями, вплоть до того, что кузов основательно прогниет.

На проблемы с кузовами у китайских авто обратил внимание и эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Раньше это абсолютно точно было большой проблемой, — подчеркнул Попов. — Коррозионная стойкость кузовов практически стремилась к нулю. К сожалению, сейчас невозможно точно сказать, сохранился этот момент или нет, потому что подавляющее большинство китайских автомобилей пришло к нам только два-три года назад. Скорее всего, примерно через год-два, когда эти автомобили переживут в России хотя бы несколько зим, уже станет ясно, массовое это явление, или все-таки этим страдают отдельные производители и отдельные модели».

«Мягкие» стекла

Судя по отзывам тех, кто уже поездил на китайских иномарках хотя бы два-три года, во многих моделях стоят слабые автомобильные стекла, в особенности лобовые.

«Это то, что называется «мягкие стекла», — пояснил Дмитрий Попов. — От длительной работы стеклоочистителей и дворников они быстро приходят в негодность, на них появляются борозды и задиры. То же самое наблюдается и при работе стеклоподъемников».

Слабая подвеска

У ряда моделей регулярное использование выявило слабые узлы механизации подвески. Уже на 50—60 тысячах километров в китайских авто могут «сгореть» шаровые опоры и сайлентблоки — резинометаллические шарниры рычагов подвески.

«Слабость подвески — действительно довольно распространенный дефект, — добавил Ян Хайцэер, — она у китайских автомобилей традиционно слабовата. Если европейский, американский и даже наш, отечественный, автомобиль без проблем выдерживает попадание в серьезную ямку на дороге, то с китайскими авто нужно обходиться намного бережнее».

Устаревшие коробки передач

С одной стороны, нельзя сказать, что китайские авто отличаются слабыми трансмиссиями. Но тут есть нюанс: по словам Дмитрия Попова, китайские производители просто пошли по пути наименьшего сопротивления и в большинстве случаев берут готовые агрегаты от известных производителей. Причем агрегаты это, как правило, не новые и актуальные, а уже давно известные на международном рынке и во многом морально и технически устаревшие.

«Поэтому в китайских автомобилях часто встречаются коробки с малым числом передач, вариаторы с неподходящими передаточными числами и так далее, — пояснил эксперт. — Я тут даже могу привести пример из личного опыта: недавно я тестировал один китайский автомобиль и обнаружил, что когда я продавливаю педаль газа, он ускоряется даже хуже, чем LADA Vesta».

Электроника

Еще один важный фактор — перенасыщенность китайских авто электроникой. Да, это в чем-то даже здорово — приятно чувствовать себя не в салоне автомобиля, а в кабине космического корабля. Но этот же продвинутый футуризм рождает сразу несколько проблем.

«Во-первых, очень часто китайская электроника не выдерживает русской зимы — начинают подвисать экраны, визжат и лязгают парктроники, кнопки не реагируют на нажатия, — уточнил Хайцеэр. — Во-вторых, из-за того, что в Китае очень высокая конкуренция, там работает около 500 автопроизводителей. Если учитывать сегмент грузовиков и спецтехники, китайцы очень быстро обновляют модельные ряды. Ошибки они лечат на ходу и далеко не всегда доводят дело до конца. Иногда оказывается проще бросить старую модель и взяться за новую».

Очень часто, отметил эксперт, когда в сервисах китайские авто поднимают на платформах, становятся видны висящие «сопли» — не закрепленные и не упакованные внутрь корпуса провода. Рано или поздно они могут износиться, перетереться и вызвать в машине короткое замыкание. И хорошо, если в ней просто выключится электроника, а не произойдет чего похуже.

В целом, говорят эксперты, с электроникой ситуация такая же, как и с антикоррозионным покрытием кузовов. Одну-две зимы цифровая начинка китайских автомобилей, может, и переживет без проблем, а вот что будет дальше — вопрос пока открытый.

«Есть и еще ряд проблем, с которыми время от времени сталкиваются владельцы китайских авто. Например, в части связи коробки передач с двигателем, — заключил собеседник издания. — Но к чести китайских производителей стоит сказать, что развиваются они очень активно, деньги в производство вкладывают колоссальные и к тому же часто привлекают инженеров, конструкторов и дизайнеров из Европы или США. Поэтому, думаю, где-то лет через десять от всех детских болезней китайские авто успешно избавят, и мы получим более чем конкурентоспособный продукт».

Сложности с гарантийным обслуживанием

Как сообщили «Парламентской газете» в Союзе автосервисов России (САР), подробная статистика по слабым местам китайских авто действительно появится еще не скоро — в основном потому, что сейчас в случае поломок их владельцы обращаются к официальным дилерам, а тем невыгодно подробно расписывать болевые точки той или иной модели.

«Однако есть еще один нюанс, — отметил член правления САР Александр Пахомов. — У нас по-прежнему есть множество автовладельцев, купивших автомобиль по так называемому параллельному импорту. Так выходит существенно дешевле, однако таким автомобилистам сервисные центры отказывают в обслуживании. Эта проблема возникла еще несколько месяцев назад и до сих пор не решилась».

Выходят из ситуации, уточнил Александр Пахомов, кто как: некоторые дилеры, например, начали продавать автовладельцам собственную гарантию взамен заводской. Кто-то пользуется услугами независимых автосервисов, а кто-то просто уповает на то, что в период гарантийного обслуживания с его ласточкой ничего не случится.

«Как бы то ни было, сейчас основные расходы владельцев китайских автомобилей — это текущее техническое обслуживание, — заключил эксперт. — Замена фильтров, масел, других технических жидкостей. Серьезные поломки, судя по всему, начнутся позже».

Но есть и плюс. В отличие от постепенно вымирающих в России западных иномарок китайские авто, по крайней мере, не сталкивают своих владельцев с необходимостью где-то разыскивать запчасти, если вдруг настала пора планового или срочного ремонта. Поскольку китайские авто завозятся в страну абсолютно легально и в огромных количествах, то и комплектующие для них искать не приходится — все уже есть в наличии и у официальных, и у независимых автосервисов.