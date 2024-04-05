Производитель AGR определился с официальными ценами на модели Solaris

Компания AGR, владеющая ООО "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге, на котором выпускаются автомобили Solaris (бывшие Hyundai и Kia), всё-таки сочла нужным определить и обнародовать рекомендованные розничные цены.

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Так, стоимость базовой версии Solaris HS Active Plus со 100-сильным мотором 1.6 и механической трансмиссией составляет 2 010 000 рублей, купить авто в этой же комплектации, но с двигателем на 123 силы будет на три тысячи рублей дороже. Куда более странна разница в стоимости модели с автоматической КП, которая отличается всего на 6000 рублей и стартует от 2 016 000 рублей. Самой дорогой комплектацией является Elegance - 2 170 000 рублей.

РРЦ на самую доступную версию Solaris HC (Hyundai Creta) составляет 2 499 000 рублей, за эти деньги авто укомплектован 123-сильным двигателем 1.6 литра, АКП, привод - передний. Минимум за полноприводную версию "Креты" на автомате - 2 688 000 рублей (комплектация Family). Эта комбинация силового агрегата и 4WD есть в комплектации Lifestyle, которая является самой дорогой в списке - 2 817 000 рублей.

Скуднее выбор в случае с Kia Rio седан, он же Solaris KRS: три комплектации, все на автомате, цены - 2 038 000, 2 074 000 и 2 177 000 рублей.

Чуть больше выбора у Kia Rio X, то есть Solaris KRX. Комплектаций уже пять, опять-таки во всех машина предлагается с автоматической трансмиссией, цены - от 2 064 000 до 2 345 000 рублей.

В прайс-листах, опубликованных на официальном сайте AGR, указано, что рекомендованные розничные цены действительны с 3 апреля 2024 года.

Ранее производитель заявил, что дилеры могут сами устанавливать цены на продукцию под брендом Solaris. "РГ" провела анализ цен на автомобили Solaris, которые были у дилеров до публикации прайс-листов компанией AGR, и они совпадают, если не брать во внимание предоставляемые скидки за кредит и трейд-ин.