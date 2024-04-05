Автоэксперт объяснил, почему модели Infiniti никому не нужны на вторичке

Самым популярным премиальным подержанным автомобилем у россиян является BMW 5 Series. На втором месте - BMW 3 Series. На третьем - Mercedes-Benz E-Class.

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Далее идут Audi A4, Audi A6, Mercedes-Benz S-Class, BMW X3, BMW 1 Series, BMW X6. При этом в этом списке и близко нет марки Infiniti, которая долгое время продавалась у нас. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", почему модели японской марки больше никому не нужны.

"Вообще часто проблемой японских автомобильных брендов является своеобразный "самурайский" подход к проектированию автомобилей. Не избежал этого и Infiniti. Несмотря на относительную привлекательность этих авто, на вторичном рынке особой популярностью они не пользуются. Причин несколько. Первая - это довольно традиционный и визуально неактуальный дизайн. Машины банально выглядят намного старше своего реального возраста. А современные потенциальные покупатели обращают внимание на актуальный внешний вид своего автомобиля. А ведь китайские бренды сильно задрали планку современного дизайна. Кроме того, часто модели Infiniti обладают мощными и литражными моторами. Из-за чего покупатель уже не новой машины попадает на повышенную ставку налогообложения. При этом мощный мотор оказывается причиной, по которой у автомобиля очень быстро приходит в плачевное состояние подвеска. В результате становится сложно получить удовольствие от вождения, что совершенно неприемлемо для хоть и подержанного, но премиального автомобиля. Да и с коррозионной стойкостью кузова у бренда не все хорошо. Не говоря уже о явном отставании в вопросе информационно-развлекательных возможностей. Особенно на фоне современных и относительно недорогих "китайцев", - отмечает специалист.

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