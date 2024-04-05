Как показал себя новый Geely Atlas без полного привода

"Российская газета" испытала Geely Atlas нового поколения в Москве и Подмосковье на различных покрытиях. Чем запомнился кроссовер - в нашем материале.

Кроссовер Geely Atlas новой генерации выглядит в сравнении с предшественником вызывающе модно и высокотехнологично, намекая на новые таланты. Чего стоит одна только сверхузкая светодиодная оптика, вытянувшаяся в пунктирную линию и перекликающаяся по дизайну с радикально широкой трехмерной решеткой радиатора!

В то же время SUV новой генерации едва ли не перескочил в следующий размерный класс, прибавив 137 мм к длине и 69 мм к ширине. Впрочем, спортивный дизайн маскирует увеличение габаритов. К тому же Atlas стал на 8 мм ниже для снижения центра масс и оптимизации управляемости. Как бы то ни было, мы взяли на тест SUV нового поколения в топовой комплектации и обнаружили в нем много достоинств и несколько недостатков, включая отсутствие полного привода, который остается на вооружении у кроссовера прошлого поколения Geely Atlas Pro, также продающегося в РФ.

Привлечь внимание всеми средствами!

Мало того, что среднеразмерный кроссовер получил самый авангардный дизайн в линейке Geely. Он готов устроить световое шоу. Стоит приблизиться к машине с ключом-транспондером, и иллюминация начинает освещать улицу. Правда, это светятся не фары, а ДХО. Фронтальная оптика - это узкая полоска по углам "фасада", состоящая из пяти линз. Три центральные отвечают за ближний свет, две по бокам - за дальний с автоматическим режимом включения. Кстати, оптика, даром, что радикально зауженная, высокоэффективная, пробивающая даже налет из грязи и реагентов.

В салоне вау-эффектов и того больше. Взять хотя бы совершенно революционную атмосферную подсветку, реализованную в виде больших вертикальных диодных линий по всей длине передней панели. Этот "лес" начинает оживать и пульсировать с наступлением темноты, меняя цвета в зависимости от ритма музыки.

Огромный - на 13,2 дюйма центральный тачскрин и соседствующий с ним компактный приборный щиток (также цифровой) приковывают вынимание, как и проектор данных на лобовое стекло в топовой комплектации. О работе этого цифрового инструментария расскажем ниже. Из модных же "завлекалок" отметим также необычные рычажки регулировки дефлекторов вентиляции и, конечно же, солнцезащитные козырьки с нижней частью из цветного тонированного стекла. Лично мне они, правда, показались неудобными, но быть может, это дело привычки.

Комфорт без компромиссов

Пожалуй, самое сильное впечатление производят удобнейшие кресла и подвеска практически перинной мягкости. Вне конкуренции, конечно же, водительский "трон". Мало того, что кресло обшито очень симпатичной экокожей, оно имеет мягкий наполнитель.

Подушка достаточна длинная уже по умолчанию, плюс - в топовой комплектации вы получаете также удлинитель подушки с ручной регулировкой. Положений же электрической настройки здесь - шесть, включая поясничный подпор. Переднее пассажирское сиденье, хоть и лишено удлинителя, почти столь же удобно и имеет четыре электрорегулировки.

Не меньше впечатлил и диван, имеющий хорошо выраженную поддержку в виде валиков. По факту, задний ряд отформован под двоих, которые сидят на боковых местах, точно в люльке. Наполнитель опять-таки мягок, сиденье комфортно, места много в любых направлениях, есть удобный подлокотник с подстаканниками. Вообще, простор на обоих рядах - еще одна очень сильная сторона нового Atlas. Не будет тесно даже людям двухметрового роста. Багажник тоже впечатлил - по умолчанию здесь 650 л, а если сложить диван, получим прибавку еще в 1000 л.

Что касается ходовой части, она просто поразила комфортностью настроек. Подвеска мастерски сглаживает ямы и дорожные стыки, можно не особо церемониться и с лежачими полицейскими. При этом не менее удивительным образом не принесена в жертву управляемость. Крены в крутых виражах умерены, машина не запаздывает реагировать на действия рулем, одновременно точным и в меру острым. Усилие на ободе меняется, кстати, пропорционально скорости движения, но это привязку при желании можно отменить через меню медиацентра.

Боевой мотор и вышколенная трансмиссия

На казахском рынке с 2-литрового бензинового турбомотора, знакомого по Geely Tugella, в случае с новым Atlas снято 218 л.с. У нас, по крайней мере, на бумаге - налогово выгодные 200 л.с. При этом едет Atlas на все 238 л.с., которые этот мотор выдает на Tugella и даже на 249 л.с. у Volvo XC60. Быть может, дело - в сочной тяге (пиковые 325 Нм выдаются на полке 1800-4000 об/мин), а быть может в слаженной связке мотора и 7-ступенчатого "робота" с парой "мокрых" сцеплений, который удалось настроить как хороший гидромеханический "автомат". На самом деле объяснений яркой динамики искать нет смысла.

Главное, что машина бодро ускоряется даже в режиме "Эко". В "Комфорте" и "Спорте" проявляются уже спортивные нотки, на которые как-то даже не рассчитываешь. Придраться можно лишь к не самому удобному алгоритму работы селектора. Его приходится качнуть дважды, чтобы перейти из режима Drive в Reverse и наоборот.

Что же касается отсутствия в списке опций полноприводной трансмиссии, об этом, как показал мой опыт, можно не особо переживать. Конечно, на суровое бездорожье на моноприводом Atlas лучше не соваться. Но с легкой "пересеченкой" кроссоверу нового поколения вполне удается совладать. В этом помог целый комплекс преимуществ: неплохая геометрическая проходимость, тяговитый мотор и, самое главное, "умные" настройки ESP, имитирующие межколесные блокировки передних колес. Впрочем, поговаривают, что в ближайший год модель все же разживется полноприводной модификацией. Будем на это надеяться.

Особенности электронных помощников

Функционал электронных ассистентов Atlas обширен. Прежде всего, здесь есть адаптивная оптика, помогающая на трассе. Особенно в городе отличным подспорьем является система кругового обзора, картинки которой выводятся на центральный дисплей крупно, с хорошим разрешением. Связка адаптивного круиза и системы активного контроля рядности - это почти автопилот.

Система уверенно держит кроссовер по центру полосы, не позволяя сместиться за разметку и столь же усидчиво поддерживает дистанцию до впереди идущей машины, даже в связке поворотов. Единственное, что удивило и немного расстроило, - это то, что даже полностью отключенная система, тем не менее, отворачивает машину от сплошных линий, причем делает это подчас неожиданно для водителя, так, что он или она может даже испугаться.

Досадным минусом при этом является отсутствие в обширном списке электронных поводырей системы контроля слепых зон. Между тем, именно эта система, на наш взгляд, является главным подспорьем при маневрировании в городе и на трассе, особенно для начинающих водителей. Надеемся, российский офис со временем восполнит этот пробел.

Сколько это стоит

Что же касается цен, они, на наш взгляд, вполне конкурентноспособны. Прайс стартует с отметки 3 194 900 рублей и заканчивается рубежом 3 494 000 рублей. По умолчанию предлагается, к примеру, большой центральный тачскрин, система помощи при спуске с горы, система автоматического торможения перед препятствием, ассистент сохранения полосы движения и система считывания дорожных знаков, а также расширенный зимний пакет.

В старшем исполнении есть многоцветная фоновая подсветка, необычные противосолнечные козырьки, вентиляция передних кресел, сиденье водителя с дополнительными настройками, проекционный дисплей, аудиосистема с динамиками в подголовнике водителя, электропривод пятой двери и многое другое.

Когда же в списке опций, наконец, появится полный привод, флагманскому Monjaro придется не сладко. Ведь новый Atlas предлагает максимум стиля, скорости и комфорта за существенно меньшие деньги.