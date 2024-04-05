В России резко подешевел китайский хэтчбек Ora 03 с ретро-дизайном

В начале апреля хэтчбек с ретро-дизайном Ora 03, оснащенный электрической силовой установкой, стал доступнее на 300 000 рублей.

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Ora 03 выпускается автомобильным брендом Great Wall и является единственным, который получил в свое оснащение электромотор. На фоне стремительно растущего автомобильного рынка, в частности появления большого числа электромобилей, производитель снизил стоимость компактного хэтчбека с целью увеличить число продаж в данном сегменте.

Ora 03 выпускается только в двух комплектациях Premium и GT, пересмотр стоимости коснулся обеих. Так, комплектация GT стала доступнее на 300 000 рублей, в процентном выражении стоимость снизилась на 7,5%, а Premium подешевела на 10,3% и стала доступнее на 400 000 рублей.

Ora 03, в исполнении Premium, продается в дилерских центрах от 3 499 000 рублей, а стоимость GT заявлена на уровне 3 699 000 рублей. Снижение стоимости никаким образом не отразилось на техническом оснащении хэтчбека.

Компактный автомобиль Ora 03 комплектуется электрическим двигателем мощностью 171 лошадиную силу, запас хода заявлен производителем в 500 километров. Разгон до первой сотни составляет 7,6 секунды, а максимальная скорость не превышает 150 км/час.

Салон хэтчбека оснащен вентилируемыми сиденьями с функцией массажа, инновационной мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, системами помощниками при вождении ADAS. За управление рядом функций автомобиля отвечает специальное приложение, работающее в удаленном формате.

Между комплектациями есть отличия, так GT, в отличие от Premium, оснащается панорамной крышей, а отделка салона выполнена в черно-красных тонах. Также он выделяется и цветовой гаммой кузова.