В России предрекли продление скидок и акций на автомобили

Российские автомобильные склады переполнены, из-за этого многие производители и дилерские центры снижают цены, сообщил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об изменениях стоимости машин он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Очень многие бренды объявили о снижении цен по акциям. И если тенденция сохранится, то есть рынок будет перенасыщен автомобилям, то скидки и акции будут продолжаться. Потому что объективно автомобили у нас очень дорогие. Это значит, что в какой-то момент рынок просто встанет, потому что покупательная способность у людей не позволит ему развиваться. Это понимают производители, поэтому они предлагают программы по снижению цен или откровенно снижают стоимость», — объяснил Ракитин.

При этом автоэксперт отметил, что производители и дилерские центры будут активнее снижать цены на те модели автомобилей, которые продаются хуже.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Оценка» сообщили, что средняя цена новых и подержанных автомобилей в России снижается второй месяц подряд. Так, новые машины за месяц подешевели на 2,4 процента, в среднем до 3,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики.