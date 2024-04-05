В России второй месяц подряд дешевеют автомобили

В марте 2024 года в России снизилась стоимость как новых, так и подержанных автомобилей уже второй месяц подряд. Такие данные приводит сервис «Авто.ру Оценка», эксперты которого изучили средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

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«Тренд на снижение сохранился и в марте, поскольку на дилерских складах еще оставалось значительное число автомобилей 2023 года выпуска», — отмечают в «Авто.ру Оценка».

Так, средняя стоимость нового автомобиля в марте снизилась по сравнению с февралем на 2,4% и составила 3,5 млн рублей. Как правило, дешевеют машины китайских марок: например, кроссовер FAW Bestune T77 подешевел на 5,2% и теперь стоит 2,6 млн рублей, седан Changan Lamore стал доступнее на 3% и сейчас предлагается за 2,8 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro упал в цене на 3%, до 2,6 млн рублей. Из отечественных автомобилей удешевлением отличился кроссовер «Москвич 3» — его средняя стоимость уменьшилась на 3,2%, до 2,1 млн рублей.

Выбиваются из «тренда» лишь некоторые новые японские и корейские модели. Дороже, чем прежде, в марте стали кроссоверы Mitsubishi ASX (на 10,2%, до 3,6 млн рублей) и Mitsubishi Outlander (на 9%, до 3,4 млн рублей), а также отдельные представители марки Hyundai: кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые подорожали на 3% и теперь стоят 4,3 млн и 6,4 млн рублей соответственно, а также минивэн Staria, прибавивший в цене 10%, до 8,4 млн рублей.

Что касается автомобилей с пробегом, то средняя цена за такую машину в марте снизилась на 4,1% и составила 2,1 млн рублей. В среднем на 3% подешевели некоторые бюджетные модели: Renault Logan (до 746 тыс. рублей), Daewoo Matiz (до 247 тыс. рублей), Nissan Tiida (до 843 тыс. рублей) и Nissan Leaf (до 833 тыс. рублей). Многие другие массовые подержанные иномарки подешевели менее чем на 2%.

Впрочем, отдельные модели, наоборот, подорожали, но динамику роста цен на них эксперты назвали «сдержанной». В частности, на 4,3% выросли в цене подержанные внедорожники Jeep Grand Cherokee и Range Rover Evoque — до 3,6 млн и 2,3 млн рублей соответственно. Стоимость компактного немецкого кроссовера BMW X1 с пробегом выросла на 4% и достигла отметки в 2,6 млн рублей.