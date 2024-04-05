Эксперты рассказали о качестве китайских автомобилей

Специалисты отметили рост качества автомобилей из Поднебесной, однако указали на необходимость многочисленных доработок. Сравняться с грандами автопрома «китайцы» смогут ещё примерно через 10 лет.

О проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских машин, специалисты рассказали «Парламентской газете». Выяснилось, что до идеального качества «китайцам» пока очень далеко.

Независимые эксперты указали, в частности, на то, что пока рано делать выводы о коррозионной стойкости кузовов китайских машин. Эти автомобили стали поступать к нам относительно недавно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр подчеркнул, что большая часть продукции из Поднебесной ориентирована на внутренний рынок — особенности нашего рынка попросту не учитываются. Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов также считает, что коррозионная стойкость кузовов «китайцев» может оказаться посредственной. Однако понять, насколько это массовое явление, можно будет лишь спустя два-три года.

Ещё одной «болезнью» являются «мягкие» стёкла: на китайских машинах они очень быстро затираются щётками и покрываются царапинами. Средний срок службы — всего два-три года.

У ряда моделей уже на 50−60 тыс. км пробега начинают рассыпаться шаровые опоры и сайлентблоки. В целом подвески достаточно слабые, они не рассчитаны на российские условия эксплуатации.

Указали специалисты и на перенасыщенность китайских автомобилей электроникой. Нередко она не выдерживает российской зимы: «подвисают» экраны, не реагируют кнопки, визжат парктроники. Недоработки китайцы предпочитают не устранять — вместо этого выпускается следующая модель. «Сопли» в проводке — ещё одна распространённая недоработка.

Ранее о недостатках недостатки китайских автомобилей рассказали россияне. Любят их за цену и дизайн, а не за качество.