Россиянам дали совет, что делать с мешающими проезду машинами

Брошенные или неправильно припаркованные машины часто мешают проезду, выезду из двора. Однако не во всех случаях можно вызвать эвакуатор. Основанием может стать нарушение ПДД при парковке автомобиля. А перед тем как машину увезут, уполномоченные должностные лица должны составить протокол. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

Эвакуатор можно вызвать, если автомобиль встал на обочине, в месте заезда на тротуар, на остановке общественного транспорта, на пешеходном переходе, или в зоне действия запрещающих знаков. А также если автомобиль припаркован на местах для инвалидов, но не оборудован соответствующими знаками.

В этих случаях нужно вызывать ГИБДД, чтобы сотрудник оформил протокол и вызвал эвакуационную службу. Машину отправят на штрафстоянку, откуда владельцу придётся её забирать, оплатить штраф и время, которое автомобиль провёл на специальной парковке.

Если же машина заблокировала другие транспортные средства и не оставил при этом номер телефона под стеклом, то можно звонить в ГИБДД, чтобы описать ситуацию, советуют в Роскачестве. Скорее всего, сотрудники постараются самостоятельно найти владельца по регистрационному номеру и данным автомобиля и приедут для проверки. Если машина припаркована на проезжей части и препятствует движению, то сотрудники автоинспекции составят протокол и вызовут эвакуатор. Если же автомобиль брошен во дворе, то вызов эвакуатора не поможет.

Даже если автомобиль не на ходу и оставлен в неудобном месте на протяжении уже длительного времени, он всё равно кому-то принадлежит. И отвечать за неё должен владелец, он же может предъявить претензии, если её без причины увезут, объяснили специалисты. Поэтому в первую очередь придётся составить жалобу в местную администрацию или управляющую компанию.

«Общефедерального документа, который регламентировал бы действия властей в такой ситуации, нет. Но в ряде случаев есть региональные акты, в соответствии с которыми должны действовать бдительные соседи и власти», — пояснили в организации.

Например, сообщая о брошенной машине в Москве, нужно указать госномера или их отсутствие, марку, модель, цвет, состояние автомобиля и месторасположение. В течение четырёх дней комиссия должна приехать для оценки состояния брошенной машины. После этого сотрудники должны найти владельца. Если поиски увенчаются успехом, у него будет две недели, чтобы привести автомобиль в порядок или переставить таким образом, где он никому не будет мешать. Если же владелец не находится в течение трёх месяцев, то автомобиль в судебном порядке будет признан бесхозяйной вещью и подлежит утилизации.

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