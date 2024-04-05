Эксперты подсчитали стоимость владения электрокарами Evolute

Подсчитана стоимость владения электрокаром Evolute в течение пяти лет. За этот период сумма составит 1,8—2,9 миллиона рублей. Такие данные приводят в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ). Специалисты рассчитали стоимость эксплуатации моделей i-Sky, i-Joy и i-Pro в Москве при среднем ежегодном пробеге 20 тысяч километров. При анализе учитывались расходы на эксплуатацию и потеря стоимости.

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Стоимость владения электрокроссовером i-Sky за каждый километр пути составляет 29 рублей. Месячное обслуживание модели обойдется в 48 600 рублей. В течение года владелец электромобиля потратит на него 583 400 рублей. За пять лет – 2,9 миллиона рублей. При этом стоимость «электрички» сегодня составляет 4 920 000 рублей.

Километр пробега Evolute i-Joy обойдется покупателям в 21 рубль. За месяц и год владельцы потратят 35 300 и 423 900 рублей соответственно. За пятилетний период – 2,1 миллиона рублей. Приобрести кроссовер можно минимум за 3 995 000 рублей.

На эксплуатацию седана i-Pro потребуется почти 18 рублей за километр, 29 600 рублей в месяц и 355 300 рублей в год. В течение пяти лет владелец модели стоимостью 2 990 000 рублей потратит на обслуживание 1,8 миллиона рулей.

В августе прошлого года эксперты рассказали сколько стоит обслуживание автомобилей в российских городах. Дороже всего владение машинами обходится в Москве и Краснодаре.