Исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов рассказал о нюансах применения зимних фрикционных шин в летний период. Законом использование таких шин не запрещено, однако в ГИБДД рекомендуют отказаться от такой идеи.

В беседе с Autonews.ru исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов напомнил, что, согласно действующему законодательству, ездить летом на нешипуемых зимних шинах не запрещено. При этом и производители таких шин, и представители ГИБДД делать этого не рекомендуют. Даже несмотря на отсутствие санкций.

«Резиновые смеси, применяемые в зимних моделях, слишком мягкие для езды в летнее время, поэтому протектор истирается об асфальт гораздо быстрее. И, если говорить об экономической составляющей решения отказаться от „переобувки“ на летний комплект, такой способ сэкономить несостоятелен: зимняя шина за лето быстро сотрётся, и к холодам придётся покупать новый комплект», — уточнил Шарипов.

В столичном дептрансе также указали на то, что покрышки для лета и зимы имеют разный состав: зимние шины мягче; при плюсовой температуре они начинают перегреваться и ещё сильнее размягчаться. Это приводит к удлинению тормозного пути — он в среднем увеличивается на четыре метра. Кроме того, на зимних шинах автомобиль хуже реагирует на команды руля, снижается управляемость. Также возрастает расход топлива.

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