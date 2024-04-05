АвтоВАЗ рассказал, почему до сих пор не разработал отечественную АКПП

Вопрос о том, почему «АвтоВАЗ» не создает свою автоматическую коробку передач и заимствует ее у партнеров, волнует многих российских автомобилистов — особенно тех, кто не знаком с реальной ситуацией на заводе и планами компании. Исчерпывающий ответ на него дал руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков.

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Прежде всего, он напомнил, что создание или разработка трансмиссии — это наукоемкая работа, на которую в любом случае уйдет несколько лет. При этом на рынок автомобиль с «автоматом» нужно вывести уже сейчас, и благодаря восточному партнеру это успешно получилось.

«От того момента, когда мы столкнулись с проблемой санкционных ограничений до внедрения этого автомобиля прошло 2 года, а на подготовку и разработку такой комплектации (LADA с автоматической трансмиссией — прим) — 1,5 года. Это рекордные сроки», — подчеркнул Олег Груненков.

Если же разрабатывать новую автоматическую трансмиссию, то это займет минимум пять-семь лет, добавил он. По его мнению, это не тот подход, который нужен сейчас для того, чтобы представить или предложить новые свойства автомобилей Vesta.

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Резюмируя, топ-менеджер заверил, что в ближайшей перспективе разрабатывать свою автоматическую трансмиссию «АвтоВАЗ» не будет. И на это есть две фундаментальных причины: