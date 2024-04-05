Названы автомобили, которые быстро теряют в цене

В недавнем времени эксперты изучили автомобильный рынок и установили модели, которые быстрее всего теряют в цене.

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Больше всего в цене, по подсчетам экспертов, теряет немецкий флагман Mercedes-Benz EQS. Так, всего за один год, он потерял 48,7% от первоначальной стоимости, в денежном выражении это составило 6 000 000 рублей. Автомобиль Mercedes-Benz EQS оснащается 523-сильным электрическим мотором, привод полный. Стоимость электрокара на российском рынке начинается от 26 249 000 рублей.

На втором месте антирейтинга расположился электрический автомобиль Nissan Leaf, который за год потерял в стоимости 45,7% (1 500 000 рублей). Nissan Leaf комплектуется электрической силовой установкой, мощностью 150 лошадиных сил, привод передний.

Третье место было отдано Jaguar F-Pace, с суммой в 2 600 000 рублей или 35,4%. Alfa Romeo Julia потерял в цене за год 33,4%, что составило 1 500 000 рублей. Пятое место было отдано Kia EV6 – 33,3%, в сумме потеря составила 1 700 000 рублей. Jaguar F-Pace комплектуется электромотором, мощностью 404 лошадиные силы.

С шестого по десятое место заняли такие модели как: Hyundai Ioniq 5 - 32,9% или 1 600 000 рублей, Volkswagen ID.4- 32,9% или 1 400 000 рублей, Alfa Romeo Stelvio – 32,3% или 1 600 000 рублей, Nissan Murano – 32% или 1 300 000 рублей, Mercedes S-Class – 31,5% или 4 200 000 рублей.

При этом, самой ликвидной моделью эксперты называют Range Rover, который за один год потерял в стоимости только 2,8%, что составило 370 000 рублей. Kia Rio заняла второе место среди ликвидных транспортных средств, который подешевел всего на 0,1% или 1 900 рублей. На третьем месте расположился Mercedes G-Glass, потерявший в стоимости за год 2,3%, что составило 424 000 рублей.