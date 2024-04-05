Названы лучшие автомобили для поездок на дачу. Список из 5 моделей

LADA Niva — один из лучших автомобилей для поездок на дачу. К такому выводу пришли эксперты портала 110km.ru, выбравшие пять интересных вариантов автомобилей для владельцев загородной недвижимости.

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Внедорожное семейство LADA Niva открывает рейтинг лучших автомобилей для дачников. Трехдверная классическая «Нива» отличается лучшей проходимостью благодаря короткой базе и меньшей массе, но для полноценных поездок на дачу лучше подходит более крупная и лучше оснащенная пятидверная Niva Travel, которую тоже любят за невысокую стоимость обслуживания и доступность запчастей. Цены на внедорожники семейства LADA Niva варьируются от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.

Лучшим автомобилем для легкого бездорожья и перевозки рассады на дачу также может стать Haval M6. Этот кроссовер имеет просторный пятиместный салон и вместительный багажник, объем которого можно увеличить до 1700 литров, сложив второй ряд сидений. Под капотом у него установлен 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбомотор, компанию которому составляет шестиступенчатая МКП или семиступенчатый «робот». Стоимость Haval M6 стартует с отметки 1 979 000 рублей за автомобиль 2023 года выпуска.

Также в число лучших автомобилей для поездок на дачу вошла и LADA Vesta в кузове универсал, но с оговоркой, что этот автомобиль лучше подойдет для гладкого асфальта и ограниченного бюджета. LADA Vesta SW имеет дорожный просвет в 178 мм, багажник объемом 480 литров, который можно увеличить до 825 литров, сложив задние сиденья, и отличается доступной ценой, которая стартует с отметки 1 329 900 и достигает 2 015 900 рублей. В «базе» автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией. В качестве альтернативы можно выбрать 1,8-литровый 106-сильный агрегат в паре с вариатором.

Тем владельцам загородной недвижимости, кто ищет грузовик для бездорожья, журналисты предлагают обратить внимание на пикап Great Wall Poer KingKong с отличными внедорожными характеристиками и богатым оснащением. У него пятиместная кабина, грузоподъемность почти тонна, дорожный просвет в 200 мм и обработанный «антикором» кузов. В «базе» этот китайский пикап оснащен 2,0-литровым дизельным мотором на 150 л.с. в паре с шестиступенчатой МКП, альтернативу которому в более дорогих комплектациях составляет 2,0-литровый бензиновый агрегат на 190 л.с. Купить Great Wall Poer KingKong сейчас можно по цене от 2 899 000 рублей.

Завершает подборку Evolute i-Space, который идеален для дальних поездок и больших семей. Это вместительный и экономичный 7-местный гибридный кроссовер с запасом хода до 1150 км и багажником, объемом до 2125 литров при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой мощностью 287 л.с. и разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды. Стоимость Evolute i-Space стартует с отметки 3 299 000 рублей.