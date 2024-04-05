Названы лучшие автомобили для поездок на дачу. Список из 5 моделей
LADA Niva — один из лучших автомобилей для поездок на дачу. К такому выводу пришли эксперты портала 110km.ru, выбравшие пять интересных вариантов автомобилей для владельцев загородной недвижимости.
Внедорожное семейство LADA Niva открывает рейтинг лучших автомобилей для дачников. Трехдверная классическая «Нива» отличается лучшей проходимостью благодаря короткой базе и меньшей массе, но для полноценных поездок на дачу лучше подходит более крупная и лучше оснащенная пятидверная Niva Travel, которую тоже любят за невысокую стоимость обслуживания и доступность запчастей. Цены на внедорожники семейства LADA Niva варьируются от 1 198 900 до 1 456 900 рублей.
Лучшим автомобилем для легкого бездорожья и перевозки рассады на дачу также может стать Haval M6. Этот кроссовер имеет просторный пятиместный салон и вместительный багажник, объем которого можно увеличить до 1700 литров, сложив второй ряд сидений. Под капотом у него установлен 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбомотор, компанию которому составляет шестиступенчатая МКП или семиступенчатый «робот». Стоимость Haval M6 стартует с отметки 1 979 000 рублей за автомобиль 2023 года выпуска.
Также в число лучших автомобилей для поездок на дачу вошла и LADA Vesta в кузове универсал, но с оговоркой, что этот автомобиль лучше подойдет для гладкого асфальта и ограниченного бюджета. LADA Vesta SW имеет дорожный просвет в 178 мм, багажник объемом 480 литров, который можно увеличить до 825 литров, сложив задние сиденья, и отличается доступной ценой, которая стартует с отметки 1 329 900 и достигает 2 015 900 рублей. В «базе» автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией. В качестве альтернативы можно выбрать 1,8-литровый 106-сильный агрегат в паре с вариатором.
Тем владельцам загородной недвижимости, кто ищет грузовик для бездорожья, журналисты предлагают обратить внимание на пикап Great Wall Poer KingKong с отличными внедорожными характеристиками и богатым оснащением. У него пятиместная кабина, грузоподъемность почти тонна, дорожный просвет в 200 мм и обработанный «антикором» кузов. В «базе» этот китайский пикап оснащен 2,0-литровым дизельным мотором на 150 л.с. в паре с шестиступенчатой МКП, альтернативу которому в более дорогих комплектациях составляет 2,0-литровый бензиновый агрегат на 190 л.с. Купить Great Wall Poer KingKong сейчас можно по цене от 2 899 000 рублей.
Завершает подборку Evolute i-Space, который идеален для дальних поездок и больших семей. Это вместительный и экономичный 7-местный гибридный кроссовер с запасом хода до 1150 км и багажником, объемом до 2125 литров при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой мощностью 287 л.с. и разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды. Стоимость Evolute i-Space стартует с отметки 3 299 000 рублей.