Китайский бренд вошёл в список самых популярных автомобилей на вторичке

По итогам первого квартала доля китайского бренда составила 5% от всех продаж на вторичном рынке, это позволило ему занять седьмую строчку в «десятке» самых популярных подержанных автомобилей. В прошлом квартале доля марки составляла почти вдвое меньше — 3%. Об этом сообщили «Российской газете» эксперты автомобильной системы Pango Cars.

За первые три месяца 2024 года самыми продаваемыми подержанными автомобилями стали Kia, Hyundai, Lada, Nissan и Renault. В прошлом квартале лидерами были те же марки, но в другом порядке.

Китайский бренд впервые вошёл в «десятку» популярных брендов на вторичном рынке. В пресс-службе компании это связывают с успешными продажами новых китайских машин. Из-за этого пополняется и парк автомобилей с пробегом. Количество покупаемых китайских автомобилей будет расти в совокупности и с другими брендами этой страны. Однако пока доля на вторичке остаётся минимальной — 5%.

Самыми продаваемыми на вторичном рынке стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. В первом квартале 2024 года самый высокий спрос на вторичке был на модели стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Следующей по популярности стала категория от 1 до 1,15 млн рублей. Затем — от 1,5 до 2 млн рублей. Меньше всего россиян интересовали подержанные модели стоимостью до 500 тыс. рублей и от 2 млн рублей.

Наиболее привлекательными оказались машины с пробегом от 50 до 100 тыс. км и от 100 до 150 тыс. км — 24% и 23% продаж принадлежат этим категориям соответственно. Реже всего покупались машины с пробегом до 50 тыс. км — всего 16%.

В России зафиксирован резкий рост продаж подержанных машин стоимостью более 3 млн рублей. По подсчётам «Авито Авто», рост в данном сегменте составил 73,8%. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла по сравнению с IV кварталом 2023 года на 14,3% — до 800 тыс. рублей.

Ранее эксперты подсчитали, что в марте в Россию было ввезено 40,4 тыс. подержанных машин. Лидерство по объёму ввоза на российский рынок принадлежит Honda Freed (1 440 шт.), Toyota Corolla (1 145 шт.), Honda Fit (1 073 шт.), BMW X5 (1000 шт.) и Honda Stepwgn (995 шт.).