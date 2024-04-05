Renault Espace может снова стать минивэном, причём с ретро-дизайном

Ожидается, что у такой потенциальной новинки французской марки будет полностью электрическая «начинка».

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История Renault Espace началась в 1984 году, тогда на конвейер встал большой MPV первого поколения. За прошедшие годы модель успела пять раз сменить генерацию, причём «шестой» Espace, представленный в марте 2023 года, отошёл от формата минивэна и превратился в кроссовер. По сути, актуальная модель представляет собой удлинённую версию компактного паркетника Renault Austral, который дебютировал весной 2022-го.

Ожидается, что в дальнейшем Renault Espace снова может стать минивэном: об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на отвечающего за платформу Ampr Medium Оливье Броссе. Предполагается, что новый MPV получит полностью электрическую технику, а его концепция и дизайн будут вдохновлены оригинальной моделью первого поколения.

Представитель Renault отметил, что в компании пока обсуждают возможность возрождения минивэна в свете планируемого расширения «зелёной» линейки за счёт новых сегментов.

«Технически, я думаю, это возможно, – комментирует Оливье Броссе, – но после этого нам нужно будет рассмотреть вопрос о том, найдёт ли MPV спрос у европейских клиентов».

В издании отметили, что у потенциального нового минивэна Renault, возможно, будет иное имя; пока что будем называть его Espace MPV. Предполагается, что его салон будет рассчитан на семерых седоков, а в основу ляжет платформа Ampr Medium (также известная как CMF-EV), которая породнит новинку с Nissan Ariya, а также Renault Megane E-Tech Electric и Scenic E-Tech.

Предполагается, что «зелёный» минивэн Renault сможет составить конкуренцию Volkswagen ID.Buzz и Kia EV9, кроме того, он поборется за покупателей с китайскими пассажирскими вэнами, к примеру, с такими моделями как Xpeng X9 (появился в продаже на домашнем рынке в начале этого года) и Zeekr Mix (внешность новинки была рассекречена в прошлом месяце).

Ожидается, что Espace MPV последует примеру будущих электрокаров Renault 5, 4 и Twingo, то есть будет оформлен в ретро-стиле. В случае, если проекту дадут «зелёный свет», не исключено, что новый минивэн с однообъёмным кузовом будет отличаться за счёт «оквадраченных» форм, коротких свесов и единой линией капота и ветрового стекла.

Тем временем, французская марка не забывает и о моделях с ДВС. Так, вчера был представлен рестайлинговый Renault Captur. Субкомпактный кроссовер лишился кожи в салоне и хромированных элементов, получил новое «лицо», но ему оставили технику от дореформенной версии. Продажи посвежевшего паркетника в Европе начнутся в текущем месяце.