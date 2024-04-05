Corvette E-Ray 2024 показал на треке разгон быстрее заявленного

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года отличается от своего собрата Z06, не имея 5,5-литрового атмосферного V8. Взамен, он предлагает полный привод, объединяя 6,2-литровый V8 с электродвигателем, что позволяет ему демонстрировать динамику разгона на уровне гиперкаров. Как пишет Тарантас Ньюс, недавно, блогер на YouTube провел испытания Corvette E-Ray на треке, где автомобиль показал себя с лучшей стороны. Испытание на прямой дистанции выявило, что автомобиль способен достигать 60 миль в час всего за 2,1 секунды, что заметно быстрее заявленных производителем 2,5 секунды.

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Следует отметить, что использование блогером встроенного таймера, а не специализированного GPS-оборудования, могло повлиять на точность замеров. Существует предположение, основанное на неофициальных данных от GM, что таймер в C8 Corvette начинает отсчет с небольшой задержкой после старта, что было подтверждено ранними тестами, показавшими систематическое уменьшение времени разгона на 0,3 секунды по сравнению с GPS-таймером.

Корректировка времени разгона с учетом предполагаемой задержки таймера подтверждает, что E-Ray достигает 60 миль в час за 2,4 секунды, что уже ближе к заявленным данным Chevrolet и все равно представляет собой впечатляющий результат. Основой для таких характеристик служит мощный 6,2-литровый атмосферный V8 мощностью 495 лошадиных сил в сочетании с электродвигателем на 160 лошадиных сил, делая E-Ray единственной моделью в линейке C8 Corvette с полным приводом.