Haval показал завод по сборке моторов в России: что за двигатели там собирают

По данным ассоциации российских автодилеров, только транспортировка модели в Россию из Китая в среднем обходится в 250 000 рублей. И это не считая различных пошлин, налогов и утилизационного сбора. Так что китайский автопром в России начинает переходить в категорию роскоши. Есть ли способы борьбы с этой ситуацией? Да. Один из них - это создание локального производства. Желательно полного цикла. И марка Haval пошла именно по такому пути.

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Завод на территории специальной экономической зоны "Узловая" начал работу в 2019 году и сумел не только пережить потрясения современной реальности, но и поступательно двигаться дальше.

Перед входом в здание главного конвейера стоит большой золотой дракон которому даже можно дать "пять". Правда, я не рискнул. Уж очень серьезно выглядит его лапа. Собственно, важным событием этой весны стал запуск линии по сборке силовых агрегатов. Любопытно то, что промышленный комплекс площадью 10 000 м² стал первым зарубежным предприятием GWM по производству двигателей. На его запуск было потрачено 4 млрд рублей. А коллектив завода увеличился еще на 300 дополнительных рабочих мест. Так что сейчас на предприятии трудятся 3500 человек. На данный момент завод осуществляет сборку двух типов двигателей: 1,5-литровый турбированный мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 230 Нм и 2,0-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. с максимальным крутящим моментом 320 Нм.

Выпуск силовых агрегатом осуществляется в режиме полного цикла. И каждый собранный мотор проходит так называемый "горячий тест". На специальном стенде производится его запуск с имитацией работы в реальных условиях эксплуатации. Результаты испытания сравниваются с эталонными показателями. После чего он отправляется на склад готовой продукции, а затем поступает в цех сборки для установки на автомобиль. Так что теперь завод еще сильнее увеличил степень локализации производства. Надеюсь, что это положительно скажется на цене конечной продукции.

Чем же интересен завод полного цикла? Это независимый кластер, который умеет превращать листы металла и базовые компоненты и комплектующие в готовый автомобиль. Начинается все с цеха штамповки. Где четыре огромных пресса постепенно превращают листы металла в готовую кузовную деталь. После чего эти кузовные элементы отправляются в цех сварки, который по большей части роботизирован. Хотя часть операций при этом выполняют люди. Кстати, в этом цеху поддерживаются постоянные температура и влажность для того, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сварки.

Вообще на заводе предпринимается много усилий для поддержания экологически нейтрального производства. И это здорово. После сварки кузова отправляются в окраску. А затем на основной конвейер. При входе на главный конвейер стоят два огромных робота-трансформера, один из которых был сделан в Китае, а второй уже в России.

На главном конвейере автомобиль насыщается необходимыми компонентами, периодически подвергаясь тестам контроля качества. После чего происходит "свадьба" кузова и мотора и затем готовая машина отправляется на тестовый трек в свою первую поездку. Кстати, на конвейере постоянно играет музыка. Причем каждая музыкальная тема или композиция имеет смысл. Пока на конвейере был я, там звучали только позитивные мелодии.

Сейчас Haval на своем тульском предприятии, работая в три смены, выпускает около 100 000 автомобилей в год. Однако уже ведутся работы по расширению производственных площадок и вполне возможно, что в ближайшем будущем объем производства может вырасти в два раза. В настоящее время на заводе выпускаются Haval Jolion, Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, а также Haval Dargo.