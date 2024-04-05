Приобретая авто марок Ferrari и Porsche, вы сильно переплачиваете

В автомобильной индустрии известность бренда не всегда совпадает с его финансовым успехом. Прекрасным тому примером являются Ferrari и Porsche, которые, несмотря на относительно низкие объемы продаж, продемонстрировали впечатляющую прибыльность. Эти компании подчеркивают, что эксклюзивность и качество могут гарантировать высокую маржу даже при ограниченном количестве продаж.

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Анализ финансовой отчетности крупных автопроизводителей показывает благоприятный год для отрасли с точки зрения прибыли и доходов. Исследование охватывало результаты компаний из Европы, США, Японии, Кореи и Китая, выявив общий рост доходов на 11%, что свидетельствует о повышении цен на автомобили, а не увеличении их продаж, пишет SPEEDME.RU.

Лидерами по доходам стали Volkswagen Group, Toyota и Stellantis, что свидетельствует о значительном увеличении их финансовых показателей. В то же время, все автопроизводители показали рост, за исключением Isuzu, чей доход остался неизменным. Ситуация меняется, когда речь заходит о прибыльности. В общей сложности компании заработали 187,8 миллиарда евро операционной прибыли, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Ferrari выделяется среди конкурентов, продемонстрировав операционную прибыль в 1,61 миллиарда евро или 27% от своих доходов, что делает ее самым прибыльным автопроизводителем. Porsche также отмечается высокой операционной маржей в 18%, благодаря успешным продажам флагманских моделей и внедорожников.

Jaguar Land Rover выделяется своим переходом от убытков к прибыли, а Toyota, Kia и BMW Group также показали рост операционной маржи. Среди китайских производителей BYD и Great Wall Motors демонстрируют различные результаты, подчеркивая их стремление к увеличению продаж за счет немедленной прибыльности, что характерно для компаний на этапе активного роста в условиях конкурентного рынка.