Пикап Kia Tasman получит только 4-цилиндровый двигатель

Kia готовит к выпуску Tasman, свой ответ на популярные пикапы среднего размера вроде Ford Ranger и Chevrolet Colorado. С учетом основной части разработки, проходящей в Австралии, ожидается, что начальный набор двигателей будет ограничен, без вариантов V6 или электрифицированных трансмиссий. Роланд Риверо, менеджер по планированию продукции Kia Australia, подчеркнул, что включение гибридной или плагин-гибридной трансмиссии могло бы повлиять на грузоподъемность и буксировочные возможности пикапа, передает Центральная Служба Новостей.

© Kia

Это первый шаг Kia на рынок современных пикапов, и бренд стремится угодить потребителям с первой попытки. В то время как конкуренты уже предложили электрифицированные версии своих пикапов, например, Ford с Ranger PHEV, Kia вскоре может предложить собственную электрическую альтернативу, подтвердив разработку двух электрических пикапов.

Американский рынок привык к мощным двигателям V8, но Tasman планируется с четырехцилиндровыми двигателями. Возможность использования турбодизельного двигателя V6 из рамного внедорожника Borrego и 3,8-литрового двигателя мощностью 291 л.с. из Telluride в США, наряду с 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым из Sorento, оставляет надежду на разнообразие моторной линейки в будущем.

Новый пикап Tasman от Kia обещает стать значимым добавлением к сегменту пикапов среднего размера, даже несмотря на начальные ограничения в выборе двигателей. Со временем ожидается, что ассортимент будет расширен, в том числе за счет электрификации, чтобы соответствовать возрастающим требованиям рынка и предпочтениям потребителей.